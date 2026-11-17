Vendet e BE-së shtyjnë votimin për heqjen e ndalimit të pulës braziliane, kërkojnë sqarime për antimikrobikët
27 vendet anëtare të BE-së shtynë të martën votimin për rikthimin e importeve të pulës nga Brazili, megjithëse një audit i Komisionit e kishte gjetur efektiv sistemin brazilian të kontrollit të shpendëve. Komisioni do t'u përgjigjet pyetjeve të vendeve anëtare para një takimi të ri në fillim të dhjetorit.
Vendet anëtare të Bashkimit Evropian shtynë të martën votimin për heqjen e ndalimit të importeve të pulës braziliane, pasi disa vende kërkuan sqarime të mëtejshme nga Komisioni Evropian për respektimin nga Brazili të rregullave të BE-së për antimikrobikët, siç njofton Euronews.
“Një numër vendesh anëtare kërkuan sqarime të mëtejshme për sistemin e ngritur nga Brazili”, tha zëdhënësja e Komisionit Eva Hrncirova. Ajo shtoi se Komisioni tani do të marrë kohën e nevojshme për t’iu përgjigjur komenteve dhe pyetjeve, para se një takim i ri të zhvillohet në fillim të dhjetorit.
Ndalimi u vendos në shtator, pas një votimi të ekspertëve kombëtarë në maj, për shkak të përdorimit në Brazil të antimikrobikëve për nxitjen e rritjes së kafshëve, dhe mbulon mishin e viçit, shpendët, vezët dhe mjaltin. Megjithatë, një audit i BE-së në fillim të shtatorit e gjeti sistemin brazilian të kontrollit të shpendëve në funksionim efektiv.
Ndalimi zemëroi Brazilinë, sepse erdhi vetëm pak muaj pasi marrëveshja tregtare Mercosur me vendet e Amerikës Latine hyri përkohësisht në fuqi, duke hapur tregtinë e produkteve bujqësore, përfshirë mishin brazilian. Importet e mishit nga Brazili mbeten temë përçarëse brenda BE-së, me disa vende, në krye Francën, kundër marrëveshjes Mercosur, ndërsa fermerët evropianë frikësohen nga konkurrenca me standarde më të ulëta prodhimi.
Për të qetësuar fermerët, marrëveshja parashikon kuota: importet e mishit të viçit kufizohen në 99 mijë tonë në vit me tarifë të ulët 7.5%, sa 1.5% e prodhimit të BE-së, ndërsa ato të shpendëve në 180 mijë tonë, sa 1.3% e prodhimit. Ratifikimi është vonuar pasi Parlamenti Evropian e dërgoi marrëveshjen në Gjykatën e Drejtësisë të BE-së, ndërsa Komisioni vendosi në maj ta zbatojë përkohësisht në pritje të vendimit të gjykatës.
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