Fondi i SEC-ut për Danske Bank hap kërkesat për dëmshpërblim, investitorët kanë afat deri më 9 prill 2027
Fondi i krijuar nga Komisioni amerikan i Letrave me Vlerë për të dëmshpërblyer investitorët e dëmtuar nga deklaratat e Danske Bank për programin e saj kundër pastrimit të parave hapi procesin e kërkesave. Të drejtë aplikimi kanë blerësit e ADR-ve dhe të aksioneve të bankës daneze mes 1 janarit 2009 dhe 18 shtatorit 2018.
Fondi Danske Bank, i krijuar nga Komisioni amerikan i Letrave me Vlerë dhe Bursave (SEC) për të dëmshpërblyer investitorët e dëmtuar nga deklaratat e bankës daneze, hapi procesin e kërkesave për investitorët që kanë të drejtë dëmshpërblimi, siç njofton PRNewswire.
Sipas njoftimit të administratorit të shpërndarjes RCB Fund Services, fondi u krijua për të kompensuar investitorët e dëmtuar nga deklaratat e pretenduara të pasakta të Danske Bank për programin e saj të pajtueshmërisë kundër pastrimit të parave dhe për rreziqet që lidheshin me mangësitë e atij programi.
Të drejtë pjesëmarrjeje kanë individët dhe subjektet që blenë ADR-të e Danske (simboli DNKEY) ose aksionet e zakonshme të bankës (ISIN DK0010274414) mes 1 janarit 2009 dhe 18 shtatorit 2018, sipas planit të shpërndarjes të miratuar nga gjykata më 13 korrik 2026.
Shuma që do të marrë secili kërkues do të varet nga transaksionet e tij, nga humbjet e njohura në kërkesat e miratuara dhe nga fondet gjithsej në dispozicion, sipas procedurave të planit.
Kërkesat duhet të dorëzohen online në faqen danskebankfairfund.com ose me postë, me vulë postare jo më vonë se mesnata e 9 prillit 2027, së bashku me dokumentacionin mbështetës.
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