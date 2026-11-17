SEC nis hetim civil ndaj Nvidia-s: a i mashtroi kompania investitorët me deklarimet e saj?
Komisioni amerikan i Letrave me Vlerë po heton nëse deklarimet e Nvidia-s kanë mashtruar investitorët, raporton Wall Street Journal. Hetimi vjen pas dorëheqjes së Jensen Huang dhe dyshimeve për devijimin e çipave drejt Kinës përmes kompanisë Megaspeed.
Sipas raportimit të The Wall Street Journal, të cituar nga TechCrunch, Komisioni amerikan i Letrave me Vlerë (SEC) ka hapur një hetim civil ndaj Nvidia-s, ku përfshihet edhe pyetja nëse deklarimet e kompanisë i kanë mashtruar investitorët. Fushëveprimi i plotë i hetimit nuk dihet ende. Edhe New York Post raportoi të martën, me burimet e veta, për të njëjtin hetim, ndërsa një zëdhënës i SEC-ut i tha gazetës se agjencia nuk komenton ekzistencën ose jo të një hetimi të mundshëm.
Hetimi vjen pas dorëheqjes së bashkëthemeluesit Jensen Huang nga posti i drejtorit ekzekutiv, pas zbulimeve për marrëdhënie jashtëmartesore, njëra prej tyre me Alice Huang, ish-drejtuesen e kompanisë së të dhënave Megaspeed në Singapor, e cila dyshohet nga zyrtarët amerikanë të inteligjencës si e lidhur me shërbimet kineze. Nvidia kishte mohuar më herët gjatë këtij viti se Huang kishte një marrëdhënie të pazakontë me Alice Huang.
Megaspeed është nën hetim nga Departamenti amerikan i Tregtisë që nga viti 2024, nën dyshimin se ka devijuar çipa të avancuar të Nvidia-s drejt Kinës, në shkelje të rregullave të eksportit. Sipas WSJ-së, Departamenti i Drejtësisë tani udhëheq disa hetime që lidhen me Alice Huang. Vitin e kaluar Nvidia ndryshoi edhe mënyrën e raportimit të shitjeve ndërkombëtare, duke hequr ndarjen që tregonte shitjet në Singapor.
Presioni politik është rritur paralelisht: Kongresi i ka kërkuar Huang-ut të dëshmojë, ndërsa sekretari i Thesarit Scott Bessent ka pyetur hapur nëse Nvidia shiti me vetëdije çipa të fuqishëm drejt Kinës për të rritur të ardhurat dhe i ka kërkuar bordit përgjigje brenda 10 ditëve.
Aksionet e Nvidia-s kanë rënë më shumë se 10% që nga largimi i Huang-ut. Të martën kompania raportoi të ardhura tremujore prej 115.8 miliardë dollarësh, me rritje 103% krahasuar me një vit më parë, rezultatet e para nën drejtimin e përkohshëm të Colette Kress.
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