Smedereva shpall gjendjen e jashtëzakonshme për mbeturinat: rrezik nga sëmundjet infektive pas mbylljes së deponisë
Qyteti i Smederevës shpalli gjendjen e jashtëzakonshme sepse mbeturinat komunale nuk mund të mblidhen e të depozitohen në mënyrë të sigurt, ndërsa inspektorati konstatoi rrezik për shëndetin e banorëve dhe mjedisin.
Smedereva shpalli gjendjen e jashtëzakonshme për shkak të pamundësisë së mbledhjes, transportimit dhe depozitimit të sigurt të mbeturinave komunale, siç njofton portali Izlaz, duke iu referuar Boom93. Vendimi u mor nga Shtabi Komunal për Situata të Jashtëzakonshme, pas një inspektimi të jashtëzakonshëm që konstatoi se situata përbën rrezik serioz për banorët e qytetit.
Sipas inspektimit, gjendja e krijuar rrezikon jetën dhe shëndetin e njerëzve, si dhe mjedisin, me rrezik të shtuar për shpërthimin dhe përhapjen e sëmundjeve infektive. Mbeturinat komunale, të cilat nuk mblidhen dhe nuk depozitohen në mënyrë të sigurt, janë kthyer në një kërcënim të drejtpërdrejtë për shëndetin publik në Smederevë.
Ndërmarrja komunale “Zelenilo i groblja Smederevo” u ngarkua të zhvillojë me urgjencë një prokurim publik për zgjedhjen e një deponie sanitare që do të pranojë mbeturinat e qytetit, ndërsa Drejtoria e Financave e qytetit do të sigurojë fondet e nevojshme për këtë qëllim.
Ndërmarrja mbeti pa vend depozitimi pas mbylljes së deponisë në Godominsko Polje dhe ndalimit të depozitimit në lokacionin Jelen Do në Radinac. Pas protestave të banorëve të Radinacit, peticionit dhe ankesave të qytetarëve në fund të tetorit, inspektorati e ndaloi atë deponi më 2 nëntor.
Si sfond i krizës, dhjetë ditë më vonë u arrestuan kryetarja e Smederevës Jasmina Vojinović, drejtori i ndërmarrjes komunale Miroslav Ilić dhe shefja e administratës së qytetit Ivana Stamenković, për mosmarrje të masave të mbrojtjes së mjedisit, dhe iu caktua paraburgim deri në 30 ditë. Ndërkohë, Institucioni Shtetëror i Revizionit (DRI) njoftoi sot se për sanimin e deponive të paligjshme në Nish, Vranjë dhe Pozharevc gjatë viteve 2024–2025 u paguan mbi 60 milionë dinarë, por mbeturinat u ridepozituan në 225 nga 230 lokacionet e evidentuara, ndërsa ekzistojnë edhe 183 deponi të paligjshme të paregjistruara, gati katër të pestat pranë rrugëve ose rrjedhave ujore; DRI rekomandoi evidencë të besueshme dhe planifikim bazuar në rrezik.
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