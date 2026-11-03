Anthropic shpenzoi 10 miliardë dollarë për fuqi llogaritëse në një tremujor, marzhet përkeqësohen
Dosja e përditësuar për IPO-në tregon të ardhura 17 miliardë dollarë në tremujorin e tretë, por fuqia llogaritëse mori 58% të të ardhurave, nga 48% një tremujor më parë
Siç njofton TechCrunch, Anthropic përditësoi të hënën dosjen S-1 për ofertën publike fillestare (IPO), me të dhëna të reja financiare që shtrihen deri më 30 shtator, në tremujorin e tretë.
Të ardhurat në tremujorin e tretë arritën në 17 miliardë dollarë, nga 11.5 miliardë dollarë një tremujor më parë. Megjithatë, humbja operative u rrit, kryesisht për shkak të kostove në rritje të fuqisë llogaritëse.
Fuqia llogaritëse mori 58% të të ardhurave në tremujorin e ri, nga 48% një tremujor më parë, ndërsa të ardhurat për çdo dollar të shpenzuar për fuqinë llogaritëse, pasi kishin arritur kulmin pak mbi dyfishin, ranë në 1.72-fish. Fatura e fuqisë llogaritëse për tremujorin ishte 10 miliardë dollarë, përfshirë 5.0 miliardë dollarë nën angazhime afatshkurtra, të cilat kushtojnë dukshëm më shumë se kapaciteti i prokuruar me angazhime shumëvjeçare, sepse kërkesa rritej aq shpejt sa kompania duhej të siguronte kapacitet me çmime më të larta.
Anthropic i paguan SpaceX 1.25 miliardë dollarë në muaj për fuqi llogaritëse, krahas marrëveshjeve shumë-miliardëshe me Nscale, Akamai dhe Volta. Këto janë të ashtuquajturat neocloud, operatorë më të vegjël që ofrojnë marrëveshje më fleksibël, por me tarifa më të larta.
Në dosje, kompania thotë se pret që shpenzimet për fuqinë llogaritëse dhe infrastrukturën të rriten në shifra absolute dhe të mbeten shpenzimi i saj më i madh operativ për të ardhmen e parashikueshme. Projekti “Anthropic Direct” synon bazën e vet të fuqisë llogaritëse, por kërkesa rritet shumë shpejt që ai të mbajë ritmin, ndaj neocloud-et mbeten opsioni kryesor.
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