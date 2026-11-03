Schwarz Digits dhe Bull bashkohen për shërbime evropiane të llogaritjes me inteligjencë artificiale
Prodhuesi francez i superkompjuterëve Bull dhe dega teknologjike e grupit Schwarz nënshkruan marrëveshje paraprake për shërbime AI që do të funksionojnë tërësisht nën juridiksionin evropian.
Prodhuesi francez i superkompjuterëve Bull dhe Schwarz Digits, dega teknologjike e grupit Schwarz, pronari i Lidl, nënshkruan të martën një marrëveshje paraprake për të zhvilluar së bashku shërbime llogaritëse me inteligjencë artificiale, siç njofton Reuters. Shërbimet do të funksionojnë tërësisht nën juridiksionin evropian.
Sipas Reuters, Schwarz Digits do ta ofrojë shërbimin përmes biznesit të saj STACKIT, i cili jep me qira fuqi llogaritëse dhe hapësirë ruajtjeje të dhënash përmes internetit. Kompanitë dhe institucionet publike që përdorin STACKIT do të mund të përdorin edhe softuerin e Bull-it për ndërtimin dhe funksionimin e aplikacioneve të AI drejtpërdrejt në shërbim.
Bull, prodhuesi shtetëror francez i superkompjuterëve më të shpejtë të Evropës, do të merret me prodhimin. Të dy kompanitë planifikojnë të projektojnë së bashku serverët që do të mbushin qendrat e të dhënave dhe në të ardhmen mund të ofrojnë përmes partneritetit edhe softuerin e biznesit të kompanisë gjermane SAP.
Partneriteti vjen pasi Bull dyfishoi në tetor kapacitetin e prodhimit në fabrikën e vetme në Evropë të dedikuar për ndërtimin e superkompjuterëve. Kushtet financiare të marrëveshjes nuk u bënë publike.
Ndërkohë, Schwarz po udhëheq një raund financimi prej 7 miliardë dollarësh kanadezë (5 miliardë dollarë amerikanë) për laboratorin kanadez të AI Cohere, i cili po zgjerohet në Evropë përmes blerjeve të startup-it gjerman Aleph Alpha dhe kompanisë çeke të sigurisë kibernetike Aisle.
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