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Bota

ARABI SAUDITE – Sulm i ri në aeroportin e Riadit, një i vdekur dhe 11 të plagosur

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ri në aeroportin e
RIAD, 12 tetor /ATSH-ANSA/ – Të paktën një person u vra dhe 11 u plagosën në një sulm të ri në aeroportin e Riadit mbrëmë, sipas Autoritetit të Aviacionit Civil Saudit.
“Sulmi rezultoi në vdekjen e një shtetasi pakistanez dhe plagosjen e 11 të tjerëve”, deklaroi Autoriteti në X. “Të plagosurit u dërguan menjëherë në spital për trajtim mjekësor. Sulmi shkaktoi gjithashtu dëme materiale, të cilat aktualisht po vlerësohen”, përfundoi deklarata.
Koalicioni ushtarak i udhëhequr nga Arabia Saudite tha se “kapi dhe shkatërroi” një raketë balistike të lëshuar nga luftëtarët pro-iranianë Huthi drejt Khamis Mushait, në jug të Arabisë Saudite, shkroi në X zëdhënësi i koalicionit, gjeneral Turki al-Malki X.
Arabia Saudite ka njoftuar zgjatjen e pezullimit të operacioneve në Aeroportin Ndërkombëtar të Riadit, shënjestër e disa sulmeve të Huthëve në ditët e fundit, të cilat kanë ndërprerë trafikun ajror në mbretëri.
“Autoriteti i Përgjithshëm i Aviacionit Civil (GAA) ka njoftuar zgjatjen e pezullimit të operacioneve në Aeroportin Ndërkombëtar King Khalid të Riadit për të përfunduar procedurat e nevojshme për të verifikuar sigurinë e objekteve dhe gatishmërinë e tyre operative”, tha autoriteti në një deklaratë, pa specifikuar një datë rifillimi./ /Ad.Ab./ a.jor.

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