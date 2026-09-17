Arkitektët dhe NVO-të i shkruajnë Spajićit për hotelin në parkun e Miločerit: Ndërtimi i mëtejshëm është i papranueshëm
54 arkitektë, aktivistë qytetarë, ambientalistë dhe organizata joqeveritare i kërkojnë kryeministrit rishikimin e projektit të kondo-hotelit "Janu Montenegro" dhe shtyrjen e çdo ndërtimi derisa të përfundojë procedura e mbrojtjes së parkut të Miločerit.
Arkitektët, aktivistët qytetarë dhe eko-aktivistët, si dhe organizatat joqeveritare (NVO) nga territori i Malit të Zi i dërguan sot apel kryeministrit Millojko Spajić që të rishikohet projekti i kondo-hotelit “Janu Montenegro” që po ndërtohet në parkun e Miločerit.
Sipas të dhënave të tyre, investitori planifikon të vazhdojë ndërtimin në tetor të vitit 2026; aktualisht janë ndërtuar dy blloqe të hotelit dhe planifikohet edhe i treti. Çdo ndërtim i mëtejshëm, thonë ata, është i papranueshëm, sepse do ta shkatërronte më tej hapësirën dhe do ta rrezikonte peizazhin kulturor e natyror të parkut të Miločerit, i cili tashmë ka hyrë në procedurën e mbrojtjes që, sipas fjalëve të vetë kryeministrit, duhet të përfundojë deri në fund të vitit 2026.
Rëndësia e mbrojtjes së parkut të Miločerit theksohet edhe në raportin e fundit zyrtar të Parlamentit Evropian për Malin e Zi, si dhe në raportin teknik të Europa Nostra-s dhe Institutit të Bankës Evropiane të Investimeve nga viti 2024, i cili thotë se projekti i kondo-hotelit rrezikon peizazhin kulturor e natyror të Miločerit.
Nënshkruesit i kërkojnë Spajićit të nisë shtyrjen e çdo ndërtimi të mëtejshëm në Miločer derisa të përfundojë procedura e mbrojtjes, me pjesëmarrjen e ekspertëve të pavarur, shoqërisë civile dhe komunitetit lokal sipas rekomandimeve të europarlamentarëve nga letra e dërguar Qeverisë së Malit të Zi në maj 2026, dhe rishikimin e projektit arkitekturor për ta përshtatur me vlerat kulturore, urbanistike, historike dhe ambientale të Miločerit si pasuri e ardhshme kulturore e paluajtshme me rëndësi kombëtare dhe evropiane. Letrën e nënshkruan 54 nënshkrues (arkitektë, profesorë, NVO, aktivistë, përfshirë fondacione nga Sveti Stefan, Budva, Petrovac dhe Ulqin). Letra i është dorëzuar Ministrisë së Planifikimit Hapësinor, Urbanizmit dhe Pronës Shtetërore dhe do t’i dorëzohet edhe zëvendëskryeministrit Aleksa Beçiq.
Burimi: Vijesti
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