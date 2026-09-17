SDT: Shkallarët dyshuan se Lopiqici i kishte tradhtuar, prandaj e ekzekutuan
Specijalja Prokurori Shtetërore urdhëroi hetim ndaj katër krerëve të qelisë shkallarëse të kartelit ballkanik të drogës për vrasjen e Savo Lopiqicit në Spanjë në gusht të vitit 2020 — ekzekutuesit u paguan me para dhe kokainë.
Specijalja Prokurori Shtetërore (SDT) ka urdhëruar hetim ndaj katër krerëve të qelisë shkallarëse të kartelit ballkanik të narkotikëve për vrasjen e Savo Lopiqicit në Spanjë në gusht të vitit 2020, raporton e përditshmja malazeze “Vijesti”.
Sipas urdhrit për hetim, të dyshuarit janë R.B. dhe I.Đ. — që sipas “Vijesti”-t janë shkallarët e arratisur Radomir Boban Baçoviq dhe Ivan Gjonoviq — si dhe dy të ndjerët M.R. dhe G.V., përkatësisht Milo Raduloviq dhe Goran Vlaoviq.
Në materialin hetimor thuhet se krerët e qelisë shkallarëse dyshonin se Lopiqici bashkëpunonte me një organizatë kriminale rivale. Me këtë arsyetim, ata organizuan ekzekutimin e tij: trupi u varros në territorin e Spanjës, ndërsa u shkatërruan të gjitha provat e gjurmët e krimit.
Sipas SDT-së, ekzekutimin e kryen pjesëtarë të organizatës kriminale të R.B.-së që nuk ishin shtetas të Malit të Zi. Në këmbim të likuidimit të Lopiqicit, ekzekutuesve iu premtua pagesë me para dhe me kokainë. Baçoviq dhe Gjonoviq dyshohen për vrasje të rëndë nga hakmarrja e pamatur dhe për përfitim material.
Burimi: Vijesti
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