Arrestohet drejtori i shkollës në Novi Sad: ndërtoi kat pa leje, dëmi mbi 54 milionë dinarë
Drejtori O. S. i shkollës "Prva vojvođanska brigada" dyshohet për punë të pakujdesshme dhe shpërdorim detyre — firmës iu paguan 53,9 milionë dinarë për një kat që nuk mund të përdoret pa leje.
Siç njofton N1, duke cituar agjencinë Beta dhe Prokurorinë e Lartë Publike të Novi Sadit, policia e Novi Sadit arrestoi drejtorin O. S. të shkollës fillore “Prva vojvođanska brigada” për punë të pakujdesshme dhe shpërdorim të detyrës, me një dëm që kalon 54 milionë dinarë.
Sipas prokurorisë, ai nuk e paraqiti në administratën kompetente të qytetit njoftimin për punimet e ndërtimit të një kati mbi një pjesë të përdhesit të ndërtesës së shkollës, duke mos i mundësuar inspektimit ndërtimor as kontrollin e dokumentacionit, as mbikëqyrjen e punimeve.
Firmës që kreu punimet iu paguan 53,9 milionë dinarë, por kati i ndërtuar nuk mund të përdoret, sepse nuk ka leje përdorimi; edhe Nova.rs raportoi për ndërtimin e katit pa leje dhe dëmin mbi 53 milionë dinarë.
Prokuroria dyshon gjithashtu se drejtori urdhëroi pagesën e 95.000 dinarëve për një firmë, për shërbime që nuk u kryen, duke i shkaktuar dëm shkollës.
Atij iu caktua ndalimi, pas të cilit do të merret në pyetje në Departamentin e Posaçëm për Luftimin e Korrupsionit të Prokurorisë së Lartë Publike në Novi Sad.
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.