Besimi i konsumatorëve në Francë ngjitet në 82 në nëntor, por mbetet shumë poshtë mesatares afatgjatë
Indeksi i besimit të familjeve franceze u rrit në 82 pikë në nëntor, nga 81 pikë të rishikuara në tetor, sipas institutit INSEE, ndërsa frika për papunësinë u zbut dhe pritjet për inflacionin ranë ndjeshëm.
Besimi i familjeve franceze u përmirësua lehtë në nëntor, por mbetet i ndrydhur dhe shumë poshtë mesatares së tij afatgjatë prej 100 pikësh, sipas të dhënave të institutit kombëtar të statistikave INSEE, të raportuara nga investinglive. Indeksi i besimit të konsumatorëve u ngjit në 82 pikë, në një linjë me pritjet, nga 81 pikë të rishikuara për tetorin.
Anketa e nëntorit dha një tablo të përzier: u përmirësuan vlerësimet për gjendjen e pritshme financiare, standardin e jetesës dhe perspektivat e papunësisë, ndërsa shqetësimet për inflacionin u lehtësuan. Në krahun tjetër, u zbutën lehtë kapaciteti aktual dhe i pritshëm i kursimit si dhe synimet për blerje të mëdha, ndërsa indeksi sintetik i klimës së kursimit ra në nivelin më të ulët që nga gushti 2024.
Frika e familjeve për papunësinë u tërhoq në nëntor, por nën-indeksi përkatës, në 54 pikë, mbetet qartë mbi nivelin 47 të janarit. Pasiguria e shkaktuar nga shqetësimet gjeopolitike dhe fiskale vazhdon të peshojë mbi humorin e konsumatorëve.
Ndërkohë, pjesa e familjeve që presin përshpejtim të çmimeve në dymbëdhjetë muajt e ardhshëm ra ndjeshëm: masa e pritjeve për inflacionin e ardhshëm zbriti nga minus 8 në tetor në minus 17 në nëntor, duke iu afruar mesatares së saj afatgjatë.
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