Rregullatori britanik hap rrugën për bashkimin 25 miliardë dollarësh mes AkzoNobel dhe Axalta
Autoriteti britanik i konkurrencës tha se shitja e biznesit evropian dhe britanik të veshjeve për rilyerjen e automjeteve nga AkzoNobel mund të adresojë shqetësimet e tij për bashkimin 25 miliardë dollarësh me kompaninë amerikane Axalta.
Autoriteti britanik i Konkurrencës dhe Tregjeve (CMA) tha të mërkurën se masat e propozuara nga prodhuesi i bojrave Dulux, AkzoNobel, dhe rivali i tij amerikan Axalta mund të adresojnë shqetësimet e konkurrencës që burojnë nga bashkimi i tyre i propozuar prej 25 miliardë dollarësh, siç njofton Reuters.
Për të qetësuar rregullatorin, AkzoNobel ka ofruar të shesë biznesin e saj të veshjeve për rilyerjen e automjeteve në Evropë dhe në Mbretërinë e Bashkuar, në mënyrë që të ruhet konkurrenca në atë treg. CMA tha se do të konsultohet mbi masat e propozuara dhe mbi blerësin e mundshëm të këtij biznesi.
Angazhimi i dy kompanive pasqyron koncesionet e pranuara tashmë nga Komisioni Evropian, i cili është autoriteti i konkurrencës i BE-së dhe e miratoi transaksionin me kushte në fillim të këtij muaji. Sipas CMA-së, shitja e biznesit në parim mund t’i adresojë shqetësimet e saj.
Rregullatori britanik kishte paralajmëruar më 11 nëntor se kompania e bashkuar do të bëhej lideri i qartë i tregut britanik, me një pjesë prej 40 deri në 50 për qind të furnizimit në tregun e veshjeve për rilyerjen e automjeteve.
AkzoNobel dhe Axalta thanë se do të vazhdojnë të punojnë në mënyrë konstruktive me CMA-në drejt vendimit përfundimtar të miratimit me kushte dhe se mbeten të bindura se bashkimi do të përfundojë në fillim të vitit 2027.
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