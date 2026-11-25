Orlando negocion kthimin e Angulos, mban katër lojtarë dhe konfirmon largimet për 2027-n
Orlando City shpalli të martën, më 24 nëntor 2026, vendimet e fundvitit për përbërjen e skuadrës, sipas njoftimit zyrtar të klubit, të pasqyruar edhe nga MLSSoccer.com.
Lajmi kryesor ka të bëjë me Iván Angulon. Mbrojtësi i krahut kolumbian, 27 vjeç, është pa kontratë pas sezonit 2026, por klubi po negocion për një kthim të mundshëm në vitin 2027. Angulo ka luajtur 181 ndeshje për Orlandon në të gjitha garat që nga ardhja e tij në vitin 2022 dhe sapo regjistroi vitin e tij më të mirë me klubin, me rekorde personale prej 7 golash dhe 13 asistimesh në sezonin e rregullt.
Orlando është gjithashtu në bisedime për të rikthyer mesfushorin ndërkombëtar të Perusë, Wilder Cartagena, edhe pse opsioni i kontratës së tij u refuzua.
Klubi ushtroi opsionet e kontratës për katër lojtarë: portierin Javier Otero, mesfushorin Joran Gerbet dhe mbrojtësit Nolan Miller dhe Zakaria Taifi.
Nga ana tjetër, klubi refuzoi opsionet e mbrojtësit Adrián Marín, të mesfushorit Wilder Cartagena dhe të sulmuesit Yutaro Tsukada. Sipas njoftimit zyrtar të klubit, Cartagena mbetet megjithatë në negociata, pavarësisht opsionit të refuzuar.
Në të njëjtin njoftim përmendet edhe pensionimi i kapitenit të klubit, Robin Jansson, pas 8 sezonesh dhe 263 paraqitjesh, i shpallur më herët.
Orlando hyn në offseason-in 2026-27 me 22 lojtarë nën kontrata të garantuara, një grup që përfshin Antoine Griezmannin, Martín Ojedan, Marco Pašalićin, Daryl Diken dhe Maxime Crépeaun.
Në vitin 2026, Orlando e mbylli sezonin në vendin e tetë në Konferencën Lindore, pas një kthese të fortë në pjesën e dytë të sezonit, pas ardhjes së Griezmannit, i shpallur Debutuesi i Vitit 2026 në MLS, por humbi ndeshjen Wild Card ndaj FC Cincinnati.
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