Arrestohet drejtori i Spitalit të Mitrovicës për dhunë në familje, SHSKUK paralajmëron masa
Drejtori i Spitalit të Përgjithshëm të Mitrovicës, Gëzim Berisha, është ndaluar për 48 orë nën dyshimin për dhunë në familje. Policia dhe Prokuroria e kanë konfirmuar arrestimin, ndërsa SHSKUK ka paralajmëruar masat më të rrepta administrative dhe ligjore.
Drejtori i Spitalit të Përgjithshëm të Mitrovicës, Gëzim Berisha, është arrestuar nën dyshimin për kryerjen e veprës penale “Dhuna në familje”, siç njofton Telegrafi, të cilit lajmin ia kanë konfirmuar Policia e Kosovës dhe Prokuroria.
Zëdhënësi i Policisë së Kosovës, Enis Pllana, ka bërë të ditur për Telegrafin se bashkëshortja e Berishës ka raportuar dhunë psikike të vazhdueshme nga bashkëshorti i saj, me të cilin nuk jeton prej disa muajsh. “I dyshuari është arrestuar dhe me vendim të prokurorit është dërguar në mbajtje”, ka deklaruar Pllana.
Zëdhënësja e Prokurorisë Themelore në Prishtinë, Kaltrina Shala, ka konfirmuar për Telegrafin se Berisha është ndaluar për 48 orë, nën dyshimin për kryerjen e veprës penale “Dhuna në familje” nga neni 248 i Kodit Penal të Republikës së Kosovës, dhe se Prokurori i Shtetit po ndërmerr veprimet e nevojshme hetimore për sqarimin e plotë të rrethanave të rastit. Sipas raportimit të “Betimi për Drejtësi”, Berisha dyshohet se e ka kërcënuar bashkëshorten duke i thënë se do t’i ndodhë e njëjta gjë si Arlinda Zekajt, e cila u vra më 25 tetor 2026, ndërsa për vrasjen e saj dyshohet ish-kunati i saj.
Pas arrestimit ka reaguar edhe Shërbimi Spitalor Klinik dhe Universitar i Kosovës (SHSKUK), i cili, siç njofton Telegrafi, ka bërë të ditur se Drejtoria e Përgjithshme e ka autorizuar Zyrën Ligjore që t’u drejtohet zyrtarisht organeve kompetente për të verifikuar urgjentisht pretendimet. SHSKUK i ka cilësuar raportimet si jashtëzakonisht shqetësuese, duke theksuar se dhuna në çfarëdo forme është e dënueshme dhe nuk tolerohet në asnjë rrethanë, dhe ka paralajmëruar se, në bazë të informacioneve zyrtare nga organet kompetente, do të ndërmarrë masat më të rrepta administrative dhe ligjore ndaj drejtorit.
Personi i përmendur në këtë artikull konsiderohet i pafajshëm derisa gjykata ta vërtetojë fajësinë e tij me vendim të formës së prerë.
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