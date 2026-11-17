ASK: Gjukanoviq shkeli ligjin duke pranuar dhuratën e udhëtimit në Sen Trope, shpenzimet prej 22.763 eurosh ia pagoi Atlas
Agjencia për Parandalimin e Korrupsionit vendosi më 17 nëntor, në procedurë të përsëritur, se ish-kryeministri Milo Gjukanoviq pranoi në vitin 2010 udhëtimin dhe qëndrimin në hotelin luksoz "Chateau de la Messardiere", të paguara nga Atlas Group e Dushko Knezeviqit, pa e refuzuar dhe pa e raportuar dhuratën.
Agjencia për Parandalimin e Korrupsionit (ASK) vendosi më 17 nëntor se ish-kryeministri i Malit të Zi, Milo Gjukanoviq, shkeli ligjin kur pranoi si dhuratë udhëtimin dhe qëndrimin në Sen Trope në vitin 2010, siç njofton Portal ETV. Sipas vendimit, shpenzimet për Gjukanoviqin dhe bashkëshorten e tij, me vlerë 22.763 euro, u paguan nga Atlas Group e biznesmenit Dushko Knezeviq, ndërsa dhurata nuk u refuzua dhe as u raportua.
Qëndrimi u zhvillua nga 26 deri më 29 qershor 2010 në hotelin luksoz “Chateau de la Messardiere” në Sen Trope të Francës. Nga shuma e përgjithshme, 6.700 euro ishin për transportin ajror dhe 16.063 euro për akomodimin hotelier. Në dosje përmenden gjithashtu një shëtitje me helikopter me kosto 2.670 euro dhe një udhëtim me taksi nga aeroporti i Nicës prej 760 eurosh.
ASK konstatoi shkelje të nenit 14 të Ligjit për Parandalimin e Konfliktit të Interesit, i cili ndalon dhuratat mbi 50 euro për funksionarët publikë, si dhe të nenit 15, për mosrefuzimin dhe mosraportimin me shkrim të dhuratës. Në të njëjtin vendim, agjencia konstatoi se nuk u shkel neni 19, që ka të bëjë me raportimin e të ardhurave dhe pasurisë për vitin 2010.
Vendimi u mor në procedurë të përsëritur, pasi Gjykata Administrative më 24 prill 2025 anuloi vendimin e mëparshëm të ASK-së të tetorit 2022, i cili kishte konstatuar se nuk kishte shkelje. Procedura kishte nisur nga iniciativa e një organizate joqeveritare në mars 2019, pas një shkrimi të gazetës “Dan”, me titullin “Vetëm për një udhëtim me taksi të Milos 760 euro”. Gjukanoviq i hodhi poshtë pretendimet, duke thënë se udhëtimi ishte privat, me ftesë për mbrojtjen e doktoraturës së Knezeviqit, dhe se ligji i asaj kohe nuk mund të interpretohej në atë mënyrë. ASK i refuzoi këto argumente, me arsyetimin se ai ishte funksionar publik dhe përfitimi kalonte kufirin prej 50 eurosh.
Kundër vendimit mund të ngrihet padi administrative brenda 20 ditësh nga marrja e tij.
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