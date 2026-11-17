BE: Italia mund të dalë nga procedura e deficitit të tepërt pranverën e ardhshme nëse deficiti i vitit 2026 qëndron nën 3 për qind
Komisioneri evropian për ekonominë, Valdis Dombrovskis, tha të martën se Italia mund të çlirohet nga procedura disiplinore e BE-së për deficitet e tepërta nëse deficiti i saj për vitin 2026 konfirmohet nën kufirin prej 3 për qind të PBB-së, edhe pse Brukseli parashikon që vendi ta kalojë Greqinë si shteti me borxhin më të lartë në eurozonë.
Italia mund të dalë vitin e ardhshëm nga procedura disiplinore e Bashkimit Evropian për vendet me deficite buxhetore të tepërta, nëse deficiti i saj për vitin 2026 qëndron nën 3 për qind të prodhimit ekonomik, siç është planifikuar, tha të martën komisioneri evropian për ekonominë, Valdis Dombrovskis, siç njofton Reuters.
Dalja nga procedura ka qenë prej kohësh një objektiv i ministrit italian të ekonomisë, Giancarlo Giorgetti, dhe do të vuloste përpjekjet e Romës për konsolidim fiskal përpara zgjedhjeve të përgjithshme që priten në vitin 2027. Sipas parashikimeve të Komisionit Evropian, deficiti i Italisë këtë vit pritet të jetë 2,9 për qind e PBB-së, brenda kufirit prej 3 për qind të BE-së për herë të parë që nga viti 2019, përpara se të rritet në 3,5 për qind në vitin 2027 dhe të lehtësohet lehtë në 3,2 për qind në vitin 2028.
Rritja e deficitit në dy vitet pas vitit 2026, e cila është në përputhje me objektivat buxhetore të paraqitura nga qeveria italiane në tetor, vjen nga përdorimi prej Romës i “klauzolës kombëtare të përjashtimit” të BE-së, një lehtësim nga rregullat buxhetore që lejon shpenzime më të larta për mbrojtjen dhe energjinë. “Nëse të dhënat për vitin 2026 konfirmojnë një deficit buxhetor nën 3 për qind të PBB-së, ne do të vlerësojmë deficitet për vitet 2027 dhe 2028 për të përcaktuar nëse tejkalimi i 3 për qindëve shpjegohet plotësisht nga përdorimi i këtij fleksibiliteti fiskal”, u tha Dombrovskis gazetarëve në Bruksel. “Nëse është kështu, ne mund ta shfuqizojmë procedurën e deficitit të tepërt pranverën e ardhshme”, shtoi ai.
Megjithatë, Komisioni parashikon se Italia këtë vit është në rrugë ta kalojë Greqinë si vendi me raportin më të lartë borxh-PBB në bllokun e monedhës së përbashkët me 21 vende. Italia kishte kërkuar që Komisioni ta vlerësonte perspektivën e saj fiskale pavarësisht ndikimit të klauzolës së përjashtimit në trajektoren e deficitit, një premisë që deri vonë nuk kishte mbështetje të qartë.
Dombrovskis u bëri thirrje shteteve anëtare të ndjekin politika të kujdesshme fiskale dhe të respektojnë rregullat evropiane.
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