Përplasje në Kuvend: Jokoviq thotë se qytetarët mund t’i besojnë pa rezervë, Zirojeviq e akuzon për mesazhe të kundërta
Debati mes deputetit të Aleancës Evropiane Nikola Zirojeviq dhe ministrit të Bujqësisë Vladimir Jokoviq shënoi vazhdimin e seancës së Kuvendit të Malit të Zi — në qendër çmimet, peleti dhe blerjet e qytetarëve në rajon, si dhe lidhjet politike të SNP-së me Serbinë.
Debati mes deputetit të Aleancës Evropiane Nikola Zirojeviq dhe ministrit të Bujqësisë, Pylltarisë dhe Menaxhimit të Ujërave Vladimir Jokoviq shënoi vazhdimin e seancës së Kuvendit të Malit të Zi të hënën, siç njofton Portal ETV — me çmimet, peletin dhe blerjet e qytetarëve në rajon në qendër të përplasjes.
Zirojeviq e akuzoi ministrin se me deklaratat e tij për blerje më të lirë në rajon po nxit daljen e parave nga Mali i Zi — blerje në Trebinje, Shkodër, Prijepolje e Novi Pazar — dhe po dëmton buxhetin, që jeton pjesërisht nga TVSH-ja, duke e quajtur këtë “mesazh shumë të rrezikshëm”. Ai përmendi edhe mesazhet e shumta të qytetarëve për peletin në prag të sezonit të ngrohjes.
Jokoviq u përgjigj: “Mund të më besojnë pa asnjë rezervë, si ministër, si sipërmarrës dhe si qytetar”, duke thënë se vazhdimisht i fton qytetarët të blejnë prodhime vendase. Për peletin, ai sqaroi se çështja është kompetencë e Ministrisë së Zhvillimit Ekonomik.
“Problemi është se Vladimir Jokoviq ministri dhe Vladimir Jokoviq sipërmarrësi thonë gjëra të kundërta. Nuk kërkoj dorëheqjen tuaj — kërkoj përgjegjësinë tuaj si ministër i Bujqësisë”, ia ktheu Zirojeviq. Jokoviq sqaroi gjithashtu se nuk u kishte thënë qytetarëve të mos shkojnë në det: kishte thënë se disa çmime në Parkun e Natyrës Piva janë poshtëruese dhe duhet të jenë më të larta, dhe se kush nuk mundet në sezon, mund të shkojë jashtë sezonit.
Debati kaloi më pas te lidhjet e SNP-së me Serbinë. Zirojeviq tha se me Vuçiqin në opozitë “nuk ka më para, infrastrukturë e votues të importuar, nuk ka më betejë për Nikshiqin”, ndërsa Jokoviq u përgjigj se SNP nuk është përzier kurrë në zgjedhjet në Serbi dhe respekton çdo pushtet atje.
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