Astros përballë Braves në Houston, 18 shtator 2026 — 0-0 pas pjesës së parë
Në Houston, Astros pritën Atlanta Braves më 18 shtator 2026. Pas pjesës së sipërme të së parës rezultati ishte 0-0. Në atë pjesë për Braves u regjistruan tre eliminime: Matt Olson bëri pop-out te Christian Walker, Ronald Acuña u eleminua me strike, dhe Drake Baldwin përfundoi gjithashtu me strike. Në momentin e parë të lojës, rekordet e skuadrave ishin Braves 89-64 dhe Astros 77-76.
Siç raporton Bleacher Report, pjesa e parë kaloi pa gola dhe pa goditje të shënuara për të dyja skuadrat, ndërsa lojtarët përmendur dominuan raundin e hapjes.
Ndeshja vazhdon dhe statistikat e plota, përditësimet e lojës dhe kutia e rezultateve do të publikohen gjatë zhvillimit të takimit; për informacion të mëtejshëm mund të shikoni materialet e Bleacher Report.
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