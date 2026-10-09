Autoportreti i rrallë i David Bowie-t, me shenjat e duarve të tij, del për herë të parë në ankand në Sotheby’s
Punimi i vitit 1996 vlerësohet 35.000–55.000 stërlina; do të nxirret në shitje në ankandin "Modern British & Irish Art" të Sotheby's në Londër të enjten, më 15 tetor.
Sotheby’s do të nxjerrë në ankand për herë të parë një autoportret të pikturuar nga David Bowie në vitin 1996, siç njofton agjencia britanike e lajmeve PA. Veprja, e realizuar në letër, do të dalë në shitje në ankandin “Modern British & Irish Art” të Sotheby’s në Londër, të enjten, më 15 tetor, me një vlerësim paraprak prej 35.000–55.000 stërlinash.
Portreti vjen nga një periudhë jashtëzakonisht produktive e pikturës së Bowie-t në mesin e viteve ’90 dhe i përket një serie prej tetë autoportretesh të krijuara në atë kohë. Muzikanti shikon drejt shikuesit me sytë e tij të famshëm asimetrikë, ndërsa në pjesën e poshtme të kompozimit ka shtypur drejtpërdrejt dy gjurmët e duarve të veta. Shtëpia e ankandit e quan “një nga autoportretet më mbresëlënëse dhe më personale të Bowie-t që është shfaqur ndonjëherë në ankand” dhe “gjëja më e afërt me një gjurmë fizike të vetë Bowie-t që një koleksionist mund të zotërojë”.
Provenanca e veprës është po aq tërheqëse: Bowie ia dhuroi pikturën galeristit të tij në St Ives, dhe që atëherë ajo ka mbetur në të njëjtin koleksion. Aktualisht autoportreti është i ekspozuar për publikun.
Rariteti i veprës është i padiskutueshëm — nuk ekziston katalogu rezoné i pikturës së Bowie-t, dhe vetëm dy autoportrete të tjera të tij kanë dalë më parë në ankand. Jen Hardie, drejtore dhe specialiste e lartë e Sotheby’s për artin modern britanik dhe irlandez, e përshkroi veprën si të guximshme, plot ngjyra dhe të drejtpërdrejtë. Ankandi vjen një dekadë pas shitjes legjendare “Bowie/Collector” të vitit 2016.
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