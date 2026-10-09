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Ekspozita

Autoportreti i rrallë i David Bowie-t, me shenjat e duarve të tij, del për herë të parë në ankand në Sotheby’s

Punimi i vitit 1996 vlerësohet 35.000–55.000 stërlina; do të nxirret në shitje në ankandin "Modern British & Irish Art" të Sotheby's në Londër të enjten, më 15 tetor.

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David Bowie në vitin 1979. Foto: Wikimedia Commons (public domain)

Sotheby’s do të nxjerrë në ankand për herë të parë një autoportret të pikturuar nga David Bowie në vitin 1996, siç njofton agjencia britanike e lajmeve PA. Veprja, e realizuar në letër, do të dalë në shitje në ankandin “Modern British & Irish Art” të Sotheby’s në Londër, të enjten, më 15 tetor, me një vlerësim paraprak prej 35.000–55.000 stërlinash.

Portreti vjen nga një periudhë jashtëzakonisht produktive e pikturës së Bowie-t në mesin e viteve ’90 dhe i përket një serie prej tetë autoportretesh të krijuara në atë kohë. Muzikanti shikon drejt shikuesit me sytë e tij të famshëm asimetrikë, ndërsa në pjesën e poshtme të kompozimit ka shtypur drejtpërdrejt dy gjurmët e duarve të veta. Shtëpia e ankandit e quan “një nga autoportretet më mbresëlënëse dhe më personale të Bowie-t që është shfaqur ndonjëherë në ankand” dhe “gjëja më e afërt me një gjurmë fizike të vetë Bowie-t që një koleksionist mund të zotërojë”.

Provenanca e veprës është po aq tërheqëse: Bowie ia dhuroi pikturën galeristit të tij në St Ives, dhe që atëherë ajo ka mbetur në të njëjtin koleksion. Aktualisht autoportreti është i ekspozuar për publikun.

Rariteti i veprës është i padiskutueshëm — nuk ekziston katalogu rezoné i pikturës së Bowie-t, dhe vetëm dy autoportrete të tjera të tij kanë dalë më parë në ankand. Jen Hardie, drejtore dhe specialiste e lartë e Sotheby’s për artin modern britanik dhe irlandez, e përshkroi veprën si të guximshme, plot ngjyra dhe të drejtpërdrejtë. Ankandi vjen një dekadë pas shitjes legjendare “Bowie/Collector” të vitit 2016.

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