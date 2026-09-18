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NHL

Babcock nis sezonin me McDavid dhe Draisaitl në të njëjtën vijë te Oilers

· 2 min lexim

Mike Babcock ka nisur kampin stërvitor si trajner i ri i Edmonton Oilers duke vendosur të fillojë sezonin me Connor McDavid dhe Leon Draisaitl në të njëjtën vijë sulmuese, ndërsa pjesët e mbetura të formacioneve dhe minutazhin do t’i përcaktojë gjatë stërvitjeve.

Sipas nhl, Babcock konfirmoi se McDavid dhe Draisaitl do të jenë dy nga tre lojtarët e vijës së parë kur Oilers të nisin sezonin kundër Vancouver Canucks më 29 shtator, dhe se palët e tjera do të zgjidhen me kalimin e ditëve të kampit, përfshirë edhe vlerësimet lidhur me shëndetin e lojtarëve.

Vendimi për t’i përdorur së bashku apo ndaras McDavid e Draisaitl ka qenë temë debati për trajnerët e skuadrës prej më shumë se një dekade. McDavid ka pasur gjashtë trajnerë kryesorë që kur hyri në ligë në sezonin 2015-16, ndërsa për Draisaitl ky do të jetë trajneri i shtatë si drejtues kryesor dhe i nënti në total që prej debutimit të tij në 2014-15.

Babcock theksoi rëndësinë e organizimit dhe lojës pa puck; ai tha se skuadra do të kërkojë lojtarë të përshtatshëm për role të qarta dhe se do të luajë me 12 sulmues, ku secili duhet të dijë detyrat e veta. Trajneri 63-vjeçar ka mbi 700 fitore në sezonet e rregullta, që e rendisin të dymbëdhjetin në historinë e ligës, fitoi Kupën Stanley me Detroit në 2008 dhe udhëhoqi Kanada-n drejt dy medaljeve të arta olimpike në 2010 dhe 2014; ai nuk kishte drejtuar një seancë stërvitore të ligës që prej largimit të tij nga Toronto në sezonin 2019-20 pas 23 ndeshjeve.

Lojtarët vunë re intensitetin dhe vëmendjen ndaj detajeve në seancat e para. Draisaitl tha se skuadra dëshiron më shumë vazhdimësi në kombinimet e vijave dhe se puna e përditshme në stërvitje duhet të rikthejë elementët që u munguan kohët e fundit. Siç raporton nhl, Babcock synon të vendosë një standard të qartë dhe do ta përcaktojë përbërjen e finaleve të vijave gjatë kampit.

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