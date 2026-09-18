Juventusi tregon forcën në Evropë
Spalletti dhe Juventusi patën një debutim të mirë në Europa League, duke e kapërcyer lehtësisht skuadrën holandeze të NEC në Allianz Stadium, 5-0. Skuadrës italiane iu desh vetëm një pjesë loje për të kapërcyer pengesën jo aq të madhe të NEC Nijmegen.
Nico Gonzalez e kaloi ekipin e tij në epërsi pas nëntë minutash, i asistuar direkt nga Grabara, ndërsa dyfishimi irezultatit mbërriti në minutën e 24-t, me golin e parë të Kerim Alajbegovic që nga mbërritja në Torino. Mbrojtja e NEC ishte në rrëmujë, dhe rreth dhjetë minuta më vonë dhuruan një penallti për një faull të Kabar ndaj Nico Gonzalez. Ëoltemade nuk bëri asnjë gabim nga pika e bardhë. Në pjesën e dytë, Çelik dhe Muani kompletuan fitoren 5-0.
Kështu Juventusi pati një nisje të mirë, duke mposhtur një skuadër modeste si NEC dhe duke fituar tri pikët e para në Europa League. Ndeshja e tyre e radhës do të jetë në Vigo kundër Celtës të enjten, më 15 tetor.
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