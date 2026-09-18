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Konflikti SHBA - Iran

Demokratët kërkojnë bllokimin e marrëveshjes bërthamore SHBA–Arabi Saudite: “Nuk i plotëson standardet e mos-përhapjes”

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Kupola e Kapitolit amerikan në Uashington. (Foto: Diliff / Wikimedia Commons, CC BY 2.5)

Uashington — Katër ligjvënës demokratë në Dhomën e Përfaqësuesve kanë depozituar një rezolutë që synon të ndalojë marrëveshjen për bashkëpunim bërthamor civil mes Shteteve të Bashkuara dhe Arabisë Saudite, duke argumentuar se ajo nuk i plotëson standardet e mos-përhapjes dhe paraqet rreziqe të mëdha sigurie.

Rezoluta u prezantua nga Gregory Meeks, Brad Sherman, John Garamendi dhe Don Beyer. Në një deklaratë të përbashkët, ligjvënësit thanë: “Një rajon i përfshirë tashmë nga konflikti dhe përshkallëzimi nuk ka nevojë për një fuqi tjetër bërthamore. Deklaratat e vetë Arabisë Saudite e bëjnë këtë rrezik të qartë.”

Presidenti Trump ia dërgoi marrëveshjen e propozuar Kongresit në gusht, duke hapur një dritare 90-ditore për shqyrtimin e ligjvënësve. Administrata amerikane këmbëngul se marrëveshja përmban masat e mos-përhapjes që kërkon ligji.

Lëvizja vjen në kulmin e luftës SHBA–Iran dhe të rolit qendror të Arabisë Saudite në konflikt — vetëm pak ditë më parë Uashingtoni miratoi shitjen e 48 avionëve luftarakë F-35 Rijadit për 24.3 miliardë dollarë, ndërkohë që forcat e mbështetura nga Irani, Huthi-t, kanë zgjeruar luftimet në Jemen dhe sulmet ndaj objektivave saudite.

Burimi: Al Jazeera

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