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Konflikti SHBA - Iran

IRGC godet cisternën me flamur të Togos që tentonte “kalim të paligjshëm” përmes Ngushticës së Hormuzit

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Anije të Marinës së Gardës Revolucionare Islamike gjatë një stërvitjeje detare. (Foto: Sayyed Shahab-o-din Vajedi / Wikimedia Commons, CC BY 4.0)

Teheran — Garda Revolucionare Islamike e Iranit (IRGC) ka njoftuar se forcat e saj detare goditën mbrëmjen e së mërkurës një cisternë me flamur të Togos, të cilën e akuzon se tentonte të kalonte në mënyrë të paligjshme Ngushticën e Hormuzit.

Sipas deklaratës së marinës së IRGC-së, të cituar nga agjencia zyrtare iraniane IRNA, anija u përfshi nga flakët dhe u detyrua të ndalej pas sulmit. Forca iraniane pretendon se cisterna ishte “nxitur dhe mashtruar” nga ushtria amerikane për të tentuar kalimin përmes ngushticës strategjike.

“Marinarët tanë mbeten në kontroll të kësaj rruge ujore strategjike dhe nuk do të lejojnë asnjë agresor të kalojë përmes saj,” thuhet në deklaratë. IRGC paralajmëroi se “kalimi i paligjshëm përmes Ngushticës së Hormuzit nuk do të sjellë asgjë tjetër përveç shkatërrimit të anijes shkelëse”.

Sulmi vjen vetëm disa orë pasi agjencia britanike e operacioneve tregtare detare (UKMTO) raportoi një “incident sigurie” në Hormuz, rreth 30 kilometra nga porti omanit i Khasab-it, me ekuipazhin e raportuar të sigurt. Ngushtica, përmes së cilës kalonte rreth 20 për qind e naftës dhe gazit natyror të lëngshëm të botës para konfliktit, mbetet praktikisht e bllokuar që nga fillimi i luftës SHBA–Iran më 28 shkurt.

Burimi: Al Jazeera

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