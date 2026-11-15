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Moda

Azza Slimene e kthen “Natën me yje” të Van Gogh-ut në couture në Vogue Arabia Ball

Modelja dhe aktorja tuniziane, mikpritëse e ballos së parë Vogue Arabia: Art Edition në Dubai, veshi një fustan të porositur Rami Kadi që rikrijon pikturën e famshme të vitit 1889 me nuanca blu, të verdha dhe tyrkeze.

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Azza Slimene e kthen “Natën me yje” të Van Gogh-ut në couture në Vogue Arabia Ball

Azza Slimene pati nderin të ishte mikpritësja e ballos së parë Vogue Arabia Ball: Art Edition, që u mbajt në Dubai të premten në mbrëmje, siç njofton Red Carpet Fashion Awards.

Me artin në qendër të mbrëmjes, modelja dhe aktorja tuniziane e mori frymëzimin mjaft fjalë për fjalë, duke veshur një fustan të porositur të Rami Kadi-t, të frymëzuar nga piktura ikonike e Vincent van Gogh-ut e vitit 1889, “Nata me yje” (The Starry Night).

Fustani pa rripa, që i përmbahet trupit, rikrijonte penelatat vërtitëse të pikturës në nuanca blu, të verdha dhe tyrkeze, ndërsa mbështjellësja voluminoze blu kobalt dhe treni i gjatë e i valëzuar i jepnin paraqitjes ndikimin e tapetit të kuq.

Stilisti arriti ta përkthente një vepër arti kaq të njohur në modë pa humbur bukurinë e pikturës origjinale; ngjyrat janë spektakolare dhe mbështjellësja skulpturore e bën paraqitjen të denjë si për veprën, ashtu edhe për rastin. Një varëse Piaget me diamante dhe safirë e plotësoi pamjen e saj.

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