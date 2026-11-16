Ice Spice me ansamblin me print gjarpri të Salih Balta-s në tapetin portokalli të Kids’ Choice Awards
Reperja zgjodhi një look të koordinuar animal-print: bluzë asimetrike me shall të integruar dhe fund kolone me bisht, në ceremoninë e 14 nëntorit në Los Anxhelos.
Ice Spice solli një look të koordinuar me print gjarpri në tapetin portokalli të Nickelodeon Kids’ Choice Awards 2026, të shtunën më 14 nëntor në Television City Studios në Los Anxhelos. Ansambli, i dizajnuar nga Salih Balta, kishte një siluetë asimetrike dhe pjesë të kombinuara që i dhanë një interpretim të veçantë veshjes së mbrëmjes, siç njofton Fashion Times.
Pjesa e sipërme ishte një bluzë asimetrike me dekolte të drapuar dhe një detaj shalli të zgjatur rreth qafës. Ajo e kombinoi me një fund kolone të gjatë deri në tokë, me një bisht të rrjedhshëm që i jepte lëvizje siluetës. Printi i gjarprit shtrihej në të dyja pjesët, duke krijuar një look të unifikuar përmes teksturës dhe linjës së pastër.
Stilimi mbeti i qëllimshëm i përmbajtur: sandale të zeza me rripa, byzylykë si aksesorë dhe flokë të gjatë, të lëmuar e të drejtë, që mbanin në plan të parë dizajnin asimetrik dhe detajin e shallit. Zgjedhja e pjesëve të kombinuara, në vend të kontrastit, e la printin animal të flasë vetë.
Kids’ Choice Awards, ceremonia vjetore që nderon muzikën, televizionin dhe filmin, njihet për tapetin portokalli dhe traditën e “slime”-it të gjelbër — aq sa, siç u tall Entertainment Tonight, stilisti i reperes nuk ishte aspak gati që couture-i i saj të rrezikohej nga shllami i famshëm i ceremonisë.
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