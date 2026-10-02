BE-ja hedh poshtë kërcënimin e Trump për ndalimin e eksporteve të dizelit: «Nuk i shërben askujt»
Bashkimi Evropian ka hedhur poshtë të premten kërcënimet e administratës së presidentit Donald Trump për të ndaluar eksportet amerikane të dizelit nëse vendet evropiane nuk lirojnë stoqet e tyre emergjente të karburantit — një masë që, sipas Brukselit, “nuk do t’i shërbente askujt”.
“Ndalimi nuk do të ishte i dobishëm për askënd”, tha të premten zëdhënësja e Komisionit Evropian, Anna-Kaisa Itkonen. “Ai do të minonte besimin tonë te Shtetet e Bashkuara si partner i besueshëm”, shtoi ajo, siç njofton USA Today.
Në javët e fundit Trump ka kërkuar mënyra për të ulur çmimin në rritje të dizelit përpara zgjedhjeve të mesmandatit të nëntorit, dhe ditët e fundit administrata ka paralajmëruar Brukselin se do të vendosë ndalim eksporti nëse vendet evropiane nuk lirojnë dizel nga rezervat e tyre strategjike.
Shtetet e Bashkuara janë ndër furnizuesit më të mëdhenj të dizelit në botë, dhe një ndalim eksporti do të ishte shkatërrues për vendet evropiane, ku çmimi i dizelit është tashmë dukshëm më i lartë se në SHBA. Sipas klubit automobilistik AAA, një gallon dizel kushton mesatarisht 6.37 dollarë në SHBA, ndërsa në BE mesatarja është 9.53 dollarë, sipas të dhënave të Komisionit Evropian.
Përpjekja për të ulur çmimet e dizelit vjen mes shqetësimeve se Trump mund të përshkallëzojë luftën me Iranin pas zgjedhjeve të mesmandatit; presidenti amerikan ka thënë vazhdimisht se është gati për veprime të tjera ushtarake nëse SHBA dhe Irani nuk arrijnë një marrëveshje paqeje. Trump ka fajësuar vazhdimisht luftën në Ukrainë dhe sulmet e Kievit ndaj rafinerive ruse të naftës për rritjen e kostos së dizelit, por ekspertët e energjisë thonë se si lufta me Iranin, ashtu edhe përshkallëzimi i luftimeve mes Rusisë dhe Ukrainës, kanë kontribuar në çmimet më të larta të energjisë.
Ideja e ndalimit të eksportit është e diskutueshme edhe brenda administratës amerikane. Të enjten disa vende evropiane mbajtën një telefonatë për të diskutuar kërcënimet nga Uashingtoni — me përfaqësues të Gjermanisë, Francës, Komisionit Evropian, Italisë, Irlandës dhe Mbretërisë së Bashkuar. Trump shprehu mbështetje për ndalimin e eksporteve të dizelit në Kombet e Bashkuara muajin e kaluar, por Sekretari i Energjisë, Chris Wright, ka kundërshtuar idenë e një ndalimi të përgjithshëm. Ndërkohë, Sekretari i Thesarit, Scott Bessent, kërkoi të enjten që vendet evropiane të ndihmojnë në stabilizimin e çmimeve globale të energjisë: “Amerika po bën pjesën e vet. Ne presim që aleatët tanë t’i përputhin zotimet e tyre me veprime.”
Presidenti francez Emmanuel Macron do të drejtojë të premten një video-konferencë të liderëve të Grupit të Shtatë për të koordinuar përpjekjet për uljen e çmimeve të energjisë. Shtëpia e Bardhë nuk iu përgjigj menjëherë kërkesës për koment, dhe Trump nuk ka konfirmuar nëse do të marrë pjesë në diskutimin e G7-shit.
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