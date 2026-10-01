Beef Wellington — fileto viçi në petë brumi me kërpudha dhe proshutë
Beef Wellington është pjata më festive e kuzhinës angleze — emri i saj thuhet se nderon Dukën e Wellingtonit — dhe përbëhet nga fileto viçi e mbështjellë në kërpudha të skuqura (duxelles), proshutë të thatë dhe petë brumi të artë. Ideale për darka të veçanta.
PËRBËRËSIT (4–6 porcione)
- 800 g fileto viçi (një copë e trashë, në qendër)
- 500 g kërpudha të freskëta
- 200 g proshutë të thatë (prosciutto), feta të holla
- 500 g petë brumi të gatshme (sfoliatë), e shkrirë
- 2 lugë gjelle mustardë Dijon
- 1 vezë e rrahur (për lyerjen e petës)
- 2 lugë gjelle vaj ulliri
- 30 g gjalpë
- 2 degë trumzë të freskët (opsionale)
- kripë dhe piper i zi, sipas shijes
HAPAT E PËRGATITJES
- Sezonojeni fileton me kripë e piper. Në një tigan të nxehtë me vaj ulliri, skuqeni nga të gjitha anët për 2–3 minuta secilën, derisa të marrë ngjyrë të artë. Hiqeni dhe lëreni të ftohet.
- Grini kërpudhat imët dhe skuqini në gjalpë me trumzë derisa të avullojë i gjithë uji (kjo quhet duxelles). Kripë, piper dhe lëreni të ftohet.
- Shtroni film ushqimor në sipërfaqe pune. Rreshtoni fetat e proshutës, shpërndani kërpudhat mbi to, lyeni fileton me mustardë Dijon dhe vendoseni në mes. Mbështilleni fort dhe futeni në frigorifer për 15 minuta.
- Hapni petën e brumit, mbështillni fileton dhe mbyllni mirë skajet. Lyeni me vezën e rrahur dhe bëni viza dekorative me majën e thikës pa e prerë petën. Futeni sërish në frigorifer për 15 minuta.
- Pjekeni në furrë të ngrohur në 200°C për 35–40 minuta, derisa petë të jetë e artë dhe krokante.
- Lëreni të pushojë 10 minuta përpara se ta prisni. Servireni me salcë vere të kuqe ose salcë kërpudhash (opsionale).
KOHA: Përgatitja 40 minuta; Pjekja 35–40 minuta. PORCIONE: 4–6.
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