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Beef Wellington — fileto viçi në petë brumi me kërpudha dhe proshutë

· 2 min lexim
Beef Wellington — fileto viçi në petë brumi
Foto: Gatorfan252525, Wikimedia Commons (CC BY-SA 4.0)

Beef Wellington është pjata më festive e kuzhinës angleze — emri i saj thuhet se nderon Dukën e Wellingtonit — dhe përbëhet nga fileto viçi e mbështjellë në kërpudha të skuqura (duxelles), proshutë të thatë dhe petë brumi të artë. Ideale për darka të veçanta.

PËRBËRËSIT (4–6 porcione)

  • 800 g fileto viçi (një copë e trashë, në qendër)
  • 500 g kërpudha të freskëta
  • 200 g proshutë të thatë (prosciutto), feta të holla
  • 500 g petë brumi të gatshme (sfoliatë), e shkrirë
  • 2 lugë gjelle mustardë Dijon
  • 1 vezë e rrahur (për lyerjen e petës)
  • 2 lugë gjelle vaj ulliri
  • 30 g gjalpë
  • 2 degë trumzë të freskët (opsionale)
  • kripë dhe piper i zi, sipas shijes

HAPAT E PËRGATITJES

  1. Sezonojeni fileton me kripë e piper. Në një tigan të nxehtë me vaj ulliri, skuqeni nga të gjitha anët për 2–3 minuta secilën, derisa të marrë ngjyrë të artë. Hiqeni dhe lëreni të ftohet.
  2. Grini kërpudhat imët dhe skuqini në gjalpë me trumzë derisa të avullojë i gjithë uji (kjo quhet duxelles). Kripë, piper dhe lëreni të ftohet.
  3. Shtroni film ushqimor në sipërfaqe pune. Rreshtoni fetat e proshutës, shpërndani kërpudhat mbi to, lyeni fileton me mustardë Dijon dhe vendoseni në mes. Mbështilleni fort dhe futeni në frigorifer për 15 minuta.
  4. Hapni petën e brumit, mbështillni fileton dhe mbyllni mirë skajet. Lyeni me vezën e rrahur dhe bëni viza dekorative me majën e thikës pa e prerë petën. Futeni sërish në frigorifer për 15 minuta.
  5. Pjekeni në furrë të ngrohur në 200°C për 35–40 minuta, derisa petë të jetë e artë dhe krokante.
  6. Lëreni të pushojë 10 minuta përpara se ta prisni. Servireni me salcë vere të kuqe ose salcë kërpudhash (opsionale).

KOHA: Përgatitja 40 minuta; Pjekja 35–40 minuta. PORCIONE: 4–6.

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