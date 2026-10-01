Hünkar beğendi — pjata perandorake osmane me mish qengji mbi pure patëllxhanësh
Hünkar beğendi, që në turqisht do të thotë “sulltani e pëlqeu”, është një nga pjatat më të famshme të kuzhinës perandorake osmane. Përbëhet nga mish qengji i butë i zier në salcë domatesh, i servirur mbi një pure të mëndafshtë patëllxhanësh të pjekur, të lidhur me qumësht dhe djathë të shkrirë — një kombinim që e bën këtë pjatë të paharrueshme.
PËRBËRËSIT (për 6 porcione)
- 1 kg mish qengji, i prerë në copa
- 4 patëllxhanë të mëdhenj
- 2 qepë, të grira hollë
- 3 domate të qëruara dhe të grira (ose 200 ml pasatë domatesh)
- 2 lugë gjelle pastë domatesh
- 50 g gjalpë dhe 2 lugë vaj ulliri
- 50 g miell
- 400 ml qumësht i ngrohtë
- 100 g djathë kaşar ose kaçkavall, i grirë
- 2 thelpinj hudhër
- 1 lugë çaji sheqer, kripë, piper i zi, paprika
- 250 ml lëng mishi ose ujë i ngrohtë
- Majdanoz i freskët për servirje
HAPAT E PËRGATITJES
- Patëllxhanët piqini në furrë të nxehtë (220°C) ose mbi flakë derisa lëkura të digjet dhe tuli të zbutet plotësisht, rreth 30–40 minuta. Qërojini dhe grijini imët.
- Në një tenxhere kaurdisni qepën me vaj ulliri derisa të zbutet; shtoni mishin dhe kaurdiseni derisa të marrë ngjyrë. Shtoni hudhrën, pastën e domateve, domatet, sheqerin, kripën, piperin dhe paprikën.
- Hidhni lëngun e mishit, mbulojeni dhe zieni në zjarr të ulët 60–75 minuta, derisa mishi të zbutet plotësisht dhe salca të trashet.
- Për purenë: shkrini gjalpin, shtoni miellin dhe kaurdiseni rreth 2 minuta pa marrë ngjyrë. Hidhni qumështin e ngrohtë ngadalë duke e përzier vazhdimisht, derisa të trashet si beshamel. Shtoni patëllxhanët e grirë dhe djathin; përziejini derisa djathi të shkrihet. Rregulloni kripën.
- Servireni purenë e nxehtë në pjata, vendosni sipër mishin me salcë dhe spërkateni me majdanoz të freskët.
Koha e përgatitjes: rreth 30 minuta; koha e gatimit: rreth 1 orë e 30 minuta. Numri i porcioneve: 6.
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