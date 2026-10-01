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Mish

Hünkar beğendi — pjata perandorake osmane me mish qengji mbi pure patëllxhanësh

· 2 min lexim

Hünkar beğendi, që në turqisht do të thotë “sulltani e pëlqeu”, është një nga pjatat më të famshme të kuzhinës perandorake osmane. Përbëhet nga mish qengji i butë i zier në salcë domatesh, i servirur mbi një pure të mëndafshtë patëllxhanësh të pjekur, të lidhur me qumësht dhe djathë të shkrirë — një kombinim që e bën këtë pjatë të paharrueshme.

PËRBËRËSIT (për 6 porcione)

  • 1 kg mish qengji, i prerë në copa
  • 4 patëllxhanë të mëdhenj
  • 2 qepë, të grira hollë
  • 3 domate të qëruara dhe të grira (ose 200 ml pasatë domatesh)
  • 2 lugë gjelle pastë domatesh
  • 50 g gjalpë dhe 2 lugë vaj ulliri
  • 50 g miell
  • 400 ml qumësht i ngrohtë
  • 100 g djathë kaşar ose kaçkavall, i grirë
  • 2 thelpinj hudhër
  • 1 lugë çaji sheqer, kripë, piper i zi, paprika
  • 250 ml lëng mishi ose ujë i ngrohtë
  • Majdanoz i freskët për servirje

HAPAT E PËRGATITJES

  1. Patëllxhanët piqini në furrë të nxehtë (220°C) ose mbi flakë derisa lëkura të digjet dhe tuli të zbutet plotësisht, rreth 30–40 minuta. Qërojini dhe grijini imët.
  2. Në një tenxhere kaurdisni qepën me vaj ulliri derisa të zbutet; shtoni mishin dhe kaurdiseni derisa të marrë ngjyrë. Shtoni hudhrën, pastën e domateve, domatet, sheqerin, kripën, piperin dhe paprikën.
  3. Hidhni lëngun e mishit, mbulojeni dhe zieni në zjarr të ulët 60–75 minuta, derisa mishi të zbutet plotësisht dhe salca të trashet.
  4. Për purenë: shkrini gjalpin, shtoni miellin dhe kaurdiseni rreth 2 minuta pa marrë ngjyrë. Hidhni qumështin e ngrohtë ngadalë duke e përzier vazhdimisht, derisa të trashet si beshamel. Shtoni patëllxhanët e grirë dhe djathin; përziejini derisa djathi të shkrihet. Rregulloni kripën.
  5. Servireni purenë e nxehtë në pjata, vendosni sipër mishin me salcë dhe spërkateni me majdanoz të freskët.

Koha e përgatitjes: rreth 30 minuta; koha e gatimit: rreth 1 orë e 30 minuta. Numri i porcioneve: 6.

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