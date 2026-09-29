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NBA

Ben Simmons i përgjigjet kritikëve: ‘Kjo është budallallëk’ për ata që thonë se nuk e dua basketbollin

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Basketbollisti i Sacramento Kings, Ben Simmons, i hodhi poshtë pretendimet se nuk e do basketbollin gjatë ditës së medias të hënën, duke theksuar se problemet fizike ishin arsyeja kryesore pse nuk luajti gjatë sezonit të fundit.

Siç raporton Bleacher Report, Simmons i tha gazetarëve se akuzat se ai nuk e do lojën janë të pasakta: “Kjo është budallallëk. Unë e dua këtë lojë. Nëse nuk do ta doja, nuk do të kisha marrë atë vit për t’u përqendruar te vetja dhe të kthehesha aty ku jam.” Ai gjithashtu e përshkroi basketbollin si diçka që e ka “në gjak” dhe si “artin” e tij.

Simmons, 30 vjeç, nuk luajti sezonin e kaluar dhe midis periudhës 2021-22 dhe 2024-25 mori pjesë në vetëm 108 ndeshje, të kufizuar nga një holdout në sezonin e fundit me Philadelphia 76ers dhe problemet me shpinën. Ish-lojtari që fitoi çmimin e Rookie të Vitit dhe është tre herë All-Star pritet të mos marrë të njëjtin rol dominues me topin që kishte në Filadelfia; ndaj Kings shpresojnë që ai të sjellë energji mbrojtëse dhe kreativitet në organizimin e lojës, kryesisht si zëvendës ofrues.

Me pritshmëri relativisht të ulëta për këtë skuadër, rikthimi i Simmons pritet të bëhet larg dritave që dikur e kishin vënë nën presion; ai gjithsesi nuk dëshiron që kushdo ta vërë në dyshim dashurinë e tij për basketbollin, siç thekson edhe raportimi i Bleacher Report.

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