Benjamin “Pac” Satterley vdes në moshën 40 vjeç, kishte fituar tituj në AEW dhe WWE
Benjamin Satterley, i njohur me emrin skenik “Pac”, vdiq në moshën 40 vjeç, njoftoi All Elite Wrestling të dielën. Satterley ishte i njohur edhe për karrierën e tij në WWE ku garoi me emrin Neville.
Siç raporton Bleacher Report, Satterley u përball me Andrade El Ídolo në ndeshjen hapëse të spektaklit All Out të shtunën; pavarësisht humbjes në titull, ai zhvilloi një përballje afër 20 minutash me momente të shumta të stilit të tij të veçantë. Po ashtu, të shumtë ishin homologët e tij në WWE dhe AEW që reaguan në rrjetet sociale pas lajmit të vdekjes.
Satterley nisi karrierën në vitin 2004, në moshën 16-vjeçare, në skenën e pavarur në Angli. Ai debutoi në New Japan Pro-Wrestling në 2012 dhe gjatë atij viti firmosi edhe me WWE. I njohur si “The Man That Gravity Forgot”, Satterley fitoi dy herë titullin NXT Tag Team, një herë titullin NXT dhe dy herë titullin Cruiserweight në WWE. Pas largimit nga WWE në 2018, ai iu bashkua AEW në 2019, zhvilloi rivalitete me emra si “Hangman” Adam Page dhe Kenny Omega, u asociua me Death Triangle dhe Death Riders, dhe fitoi dy herë AEW World Trios Championship si dhe titullin inaugural AEW All-Atlantic.
Sipas Bleacher Report, Satterley do të mbahet mend si një nga fluturuesit më të spikatur në historinë e ringut dhe mungesa e tij do të ndihet nga komuniteti i profesionistëve dhe tifozët.
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