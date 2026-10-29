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Bota

BERLIN – Merz: Koreja e Veriut kërcënon sigurinë evropiane

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Koreja e Veriut

SEUL, 29 tetor /ATSH -DPA/ – Koreja e Veriut po kërcënon “lirinë në të gjithë Evropën” duke dërguar trupa në Ukrainë për të luftuar në krah të Rusisë, deklaroi të enjten kancelari gjerman Friedrich Merz gjatë një vizite në Korenë e Jugut.

Pas takimit me presidentin e Koresë së Jugut, Lee Jae-myung, në Seul, Merz theksoi se furnizimi i Koresë së Veriut me armë nga Rusia, në këmbim të mbështetjes ushtarake të Phenianit, dëshmon se “siguria e Koresë ndikon në sigurinë e Evropës”.

“Dhe siguria e Evropës ndikon gjithashtu në sigurinë e Koresë. Bota është një vend i vogël, edhe në kohë lufte”, shtoi kreu i qeverisë gjermane.

Merz dhe Lee ranë dakord për thellimin e partneritetit strategjik mes Gjermanisë dhe Koresë së Jugut, duke përfshirë shkëmbime të rregullta ushtarake, stërvitje të përbashkëta dhe ndarjen e informacioneve të inteligjencës.

Të dy liderët nxitën gjithashtu kompanitë e mbrojtjes në vendet e tyre të zgjerojnë bashkëpunimin.

Koreja e Veriut i ka furnizuar Rusinë me sasi të mëdha municionesh dhe raketash, të përdorura në luftën kundër Ukrainës. Sipas vlerësimeve të shërbimit të inteligjencës së Koresë së Jugut, Pheniani ka dërguar gjithashtu rreth 15 mijë ushtarë për të luftuar përkrah forcave ruse.

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