Bickerstaff: Dëmtimi i Robinson është në kuadriceps, Pistons pa përditësim për rikthimin e tij
Detroit Pistons morën një tjetër goditje në repartin e dëmtimeve të shtunën në mbrëmje në Miami, ku Duncan Robinson u largua nga ndeshja ndaj ish-skuadrës së tij dhe nuk u kthye më në parket, ndërsa pas humbjes 137-117 trajneri J.B. Bickerstaff konfirmoi se problemi është në kuadriceps, por pa dhënë asnjë afat për rikthimin e tij.
Robinson e mbylli ndeshjen pas vetëm 17 minutash, me 10 pikë nga 3 nga 8 gjuajtje nga fusha dhe dy trepikësha, plus një kërcim dhe një asistim. Siç njofton skuadra përmes llogarisë së saj të marrëdhënieve me publikun, ai u largua në pjesën e parë, me 4:17 të mbetura në periodën e dytë, dhe fillimisht u raportua me dhimbje në kofshën e majtë, me status të dyshimtë për t’u kthyer. Ai nuk u kthye as në fillim të pjesës së dytë, ku vendin e tij në formacion e mori Kevin Huerter.
Pas ndeshjes, Bickerstaff e sqaroi natyrën e dëmtimit për gazetarët. “Ishte kuadricepsi”, tha ai, siç raporton Heavy. “Thjesht duam të sigurohemi që po kujdesemi për të.” Trajneri nuk dha asnjë përditësim tjetër konkret, ndaj statusi i Robinson mbetet për t’u ndjekur në ditët në vijim.
Mungesa e tij do të peshonte rëndë për Detroitin. Robinson ka luajtur 11 ndeshje këtë sezon, me mesatare 18.1 pikë, 2.2 asistime dhe 1.9 kërcime për ndeshje, duke gjuajtur 45.5 për qind nga fusha dhe 43.7 për qind për tre pikë, shifra që e bëjnë atë një nga armët kryesore të Pistons nga distanca. Skuadra është tashmë pa qendrën titullare Jalen Duren, i cili vazhdon rikuperimin nga tërheqja në kofshë, ndërsa të shtunën mungoi edhe Isaiah Joe me një goditje në ije.
Sipas NBC Sports, nëse Robinson nuk është gati për ndeshjen e së martës, më 17 nëntor, në fushën e San Antonio Spurs, Huerter pritet të nisë titullar në vend të tij. Deri atëherë, Pistons do të vlerësojnë gjendjen e shënuesit të tyre, me shpresën se dëmtimi në kuadriceps nuk do ta mbajë gjatë jashtë.
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