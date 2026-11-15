Suns nxjerrin Jalen Green në treg, kampi i Murray sheh me sy Phoenix për shkëmbimin
Kërkesa për shkëmbim e Dejounte Murray te New Orleans Pelicans ka marrë një shtresë të re brenda një dite: Phoenix Suns e kanë bërë Jalen Green të disponueshëm në bisedimet e tregut, ndërsa vetë kampi i Murray e sheh Phoenix si destinacion të dëshiruar, siç raporton Heavy duke cituar burime të ligës.
Sipas Chris Haynes në NBA on Prime të shtunën, Green është i disponueshëm te Phoenix, skuadër që prej kohësh është në treg për një organizator loje. “Më kanë thënë se ai është i disponueshëm atje te Phoenix Suns”, tha Haynes, i cili vuri në dyshim edhe përshtatjen e treshes Green, Devin Booker dhe Dillon Brooks në formacionin aktual të Suns.
Nga ana tjetër, Sam Amick i The Athletic, siç përcjell Arizona Republic, raporton se kampi i Murray ka shprehur interes të fortë për Phoenix dhe shpreson në një shkëmbim ku Murray të kalojë te Suns në këmbim të Green. Haynes kishte raportuar që më 13 nëntor se Suns kishin regjistruar interes për Murray, një ditë para se përfaqësuesit e tij të kërkonin zyrtarisht shkëmbimin nga New Orleans.
Green, 24 vjeç, zgjedhja numër 2 e draftit 2021, po kalon sezonin më të dobët të karrierës për pikë: mesatare 11.8 pikë, 3.4 kërcime dhe 3.1 asistime për ndeshje, ndërsa të enjten, në fitoren 101-96 ndaj Charlotte Hornets, ai nuk luajti fare në periodën e katërt dhe e mbylli me 12 pikë në 20 minuta. Ai mbërriti në Phoenix në verën e 2025 si pjesë e shkëmbimit bllokbuster që dërgoi Kevin Durant te Houston Rockets. Kontrata e tij peshon në çdo bisedim: 33.5 milionë dollarë këtë sezon, 36.2 milionë sezonin tjetër dhe një opsion lojtari prej 36 milionë dollarësh për 2027-28, siç raporton Arizona Republic.
Murray, nga ana e tij, ka mesatare 13.4 pikë, 4.6 kërcime dhe 4.4 asistime në nëntë ndeshje këtë sezon dhe mungoi të premten në humbjen 142-111 ndaj Memphis Grizzlies për një ndrydhje në kyçin e majtë, ndërsa Pelicans ranë në 4-9. Megjithatë, entuziazmi ka një kufi: një burim i ligës e pranoi zhurmën Green-Murray për Arizona Republic, por dy burime të tjera i thanë gazetës se skuadrat nuk kanë shprehur interes për Green, dhe burime nga të dyja skuadrat kanë këmbëngulur se negociata mes New Orleans dhe Phoenix ende nuk ka nisur. Pra, për momentin ka interes dhe disponueshmëri, por asnjë marrëveshje në horizont.
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