Zhegrova drejt largimit nga Juventusi, tri klube të mëdha në garë për yllin e Kosovës
Edon Zhegrova mund të ndërrojë ambient që në afatin kalimtar të janarit. Siç njofton Telegrafi, anësori i Kombëtares së Kosovës po e shqyrton seriozisht mundësinë e largimit nga Juventusi, në kërkim të më shumë minutave në fushën e lojës.
Sipas raportimeve, 27-vjeçari nuk është i kënaqur me hapësirën që po merr në Torino. Një largim i mundshëm do t’i mundësonte atij rikthimin në një rol më të rëndësishëm, ndërsa Juventusi do të përfitonte financiarisht për të investuar në përforcime të tjera.
Një prej klubeve të interesuara për shërbimet e tij është Monaco, që po kërkon një anësor ofensiv për skemën 4-2-3-1 të trajnerit Filipe Luis.
Një tjetër destinacion i mundshëm është Al Ittihad, klub saudit që kishte tentuar ta transferonte Zhegrovën edhe gjatë afatit kalimtar të verës. Ndërkohë, zërat për një kalim të mundshëm te Besiktasi deri më tani nuk kanë marrë konfirmime të rëndësishme.
Zhegrova iu bashkua Juventusit në shtator të vitit 2025, kur u transferua nga Lille për një shumë që raportohet të ketë qenë 15.5 milionë euro. Kontrata e tij me gjigantin italian është e vlefshme deri në vitin 2030, ndërsa vlera e tij aktuale në treg, sipas Transfermarkt, vlerësohet në 10 milionë euro. Në shtator të vitit 2026 ishte raportuar se Juventusi kërkonte të paktën 15 milionë euro për ta lejuar largimin e tij.
Anësori ka zhvilluar 51 paraqitje me Kombëtaren e Kosovës, duke realizuar gjashtë gola, ndërsa janari mund të sjellë një kapitull të ri në karrierën e tij.
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