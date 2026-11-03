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Mali i Zi

Bijelo Polje: Policia zbardh zjarrvënien në kamion, kallëzime penale kundër dy të miturve

Dy 17-vjeçarë dyshohen se i vunë zjarrin kamionit në Ravna Rijeka pas një mosmarrëveshjeje të një anëtari të familjes së tyre me pronarin e mjetit

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Kamioni i djegur në Ravna Rijeka të Bijelo Poljes (Foto: Uprava policije)

Punonjësit e Departamentit të Sigurisë në Bijelo Polje zbardhën sot zjarrvënien në një kamion, siç njofton RTCG, dhe në afat të shkurtër, po atë ditë kur iu vu zjarri mjetit, identifikuan si të dyshuar dy të mitur, ndaj të cilëve u ngritën kallëzime penale.

Sot rreth orës 14:15 shërbimi kujdestar u njoftua se në vendin Ravna Rijeka, në komunën e Bijelo Poljes, ishte aktiv një zjarr në një kamion “Scania”, pronë e një personi fizik nga Bijelo Polje. Policia njoftoi Shërbimin e Mbrojtjes dhe Shpëtimit, punonjësit e të cilit e lokalizuan zjarrin në vendngjarje. U njoftua edhe prokurori shtetëror në Prokurorinë Themelore Shtetërore në Bijelo Polje dhe, me autorizimin e tij, policia kreu këqyrjen e vendit të ngjarjes.

Me masa urgjente dhe të koordinuara, policia arriti te informacione që tregojnë dyshimin se zjarri iu vu nga dy persona të mitur, 17 vjeç. Të miturit u gjetën dhe u shoqëruan në ambientet e policisë; prej tyre u morën njoftimet sipas procedurës ligjore për të miturit, ndërsa u kryen edhe masa të tjera policore për zbardhjen e fakteve dhe mbledhjen e provave.

Sipas përpunimit kriminalistik, dyshohet se dy të miturit sot rreth orës 14:00, pas një mosmarrëveshjeje të një anëtari të familjes së tyre me pronarin e kamionit, shkuan në vendin në Ravna Rijeka ku ishte parkuar mjeti dhe i shkaktuan zjarr atij.

Prokurori kompetent, pasi shqyrtoi shkresat e lëndës, deklaroi se veprimet e dy të miturve përmbajnë elementet thelbësore të veprës penale të shkaktimit të rrezikut të përgjithshëm dhe urdhëroi që ndaj dy personave të ngrihet kallëzim penal, dhe që ata, bashkë me kallëzimin, t’i dorëzohen atij për veprime të mëtejshme. Kallëzimet penale u ngritën mbrëmjen e sotme me urdhër të prokurorit.

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