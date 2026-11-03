🌫️
Tiranë 9°C · Mjegull 04 Nëntor 2026
S&P 500 7,569 ▲0.36%
DOW 51,787 ▼0.38%
NASDAQ 25,372 ▲0.83%
NAFTA 96.76 ▲0.31%
ARI 3,940 ▼0.74%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1195 EUR/GBP 0.8350 EUR/CHF 0.9176 EUR/ALL 91.0200 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.5648 EUR/TRY 55.9660 EUR/JPY 176.79 EUR/CAD 1.5650 EUR/USD 1.1195 EUR/GBP 0.8350 EUR/CHF 0.9176 EUR/ALL 91.0200 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.5648 EUR/TRY 55.9660 EUR/JPY 176.79 EUR/CAD 1.5650
₿ CRYPTO
BTC $77,856 ▲ +1.14% ETH $2,292 ▲ +1.53% XRP $1.2799 ▲ +2.3% SOL $93.5000 ▲ +1.45%
S&P 500 7,569 ▲0.36 % DOW 51,787 ▼0.38 % NASDAQ 25,372 ▲0.83 % NAFTA 96.76 ▲0.31 % ARI 3,940 ▼0.74 % S&P 500 7,569 ▲0.36 % DOW 51,787 ▼0.38 % NASDAQ 25,372 ▲0.83 % NAFTA 96.76 ▲0.31 % ARI 3,940 ▼0.74 %
EUR/USD 1.1195 EUR/GBP 0.8350 EUR/CHF 0.9176 EUR/ALL 91.0200 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.5648 EUR/TRY 55.9660 EUR/JPY 176.79 EUR/CAD 1.5650 EUR/USD 1.1195 EUR/GBP 0.8350 EUR/CHF 0.9176 EUR/ALL 91.0200 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.5648 EUR/TRY 55.9660 EUR/JPY 176.79 EUR/CAD 1.5650
04 Nën 2026
Breaking
“Në Texas beteja më e fortë”, Kola Jushi: Demokratët mund ta fitojnë pas 30 vitesh Zgjedhjet e mesmandatit në SHBA, tre astronautë votojnë nga Stacioni Ndërkombëtar Hapësinor (VIDEO) “Është dëshpëruese”, Karamuço jep shifrat tronditëse të tregut të drogës në SHBA Gazetarja shqiptare në SHBA: Pse sondazhet duhen parë me kujdes, Trump beson për një rezultat të mirë Zgjedhjet në SHBA, Mëhilli: Trump kërkon votat e komunitetit hebraik dhe sulmon kandidaten demokrate në Alaskë
Menu
Mali i Zi

Spajiq: Mali i Zi mori mbështetjen e Holandës për të gjitha kapitujt negociues që ka dorëzuar

Një nga bankat më të mëdha të Evropës është e interesuar të hapë përfaqësi në Mal të Zi, tha kryeministri pas vizitës së punës në Holandë

· 2 min lexim
Kryeministri i Malit të Zi, Milojko Spajiq

Mali i Zi ka marrë mbështetjen e Holandës për të gjitha kapitujt negociues që ka dorëzuar, bëri të ditur kryeministri Milojko Spajiq gjatë vizitës së punës në Holandë, në fazën finale të negociatave të vendit me Bashkimin Evropian. Siç njofton Vijesti, Spajiq tha se përfaqësues të pushtetit ekzekutiv dhe legjislativ holandez e vlerësuan përparimin e Malit të Zi në integrimin evropian, ekonomi dhe shtet të së drejtës gjatë dy viteve të fundit si shumë mbresëlënës.

Partnerët holandezë, sipas Spajiqit, janë shumë të detajuar dhe të rreptë dhe duan që edhe gjërat më të vogla të mbyllen, ndërsa nuk ka lëshime kur bëhet fjalë për rezultate. Por kur gjithçka mbyllet, shtoi ai, ata janë mikpritës dhe plot mbështetje, ndërsa, siç raporton RTCG, kryeministri theksoi se kur lavdërimet vijnë nga Holanda, “e dini se po bëni gjërat e duhura”.

Në Hagë, Spajiq u takua me kryeministrin holandez Rob Jetten, kryetarin e Dhomës së Përfaqësuesve Tom van Kampen, kryetaren e Senatit Mei Li Vos dhe Komitetin për Çështje Evropiane, ndërsa programi i vizitës përfshinte edhe takime me biznesmenë.

Salla gjatë takimit ishte plot me përfaqësues të kompanive holandeze, gjë që Spajiq e vlerësoi si një mesazh të rëndësishëm për investitorët dhe si një mesazh të fortë pro-biznes dhe pro-evropian.

Biznesmenë dhe përfaqësues shtetërorë janë të interesuar për nënshkrimin e një marrëveshjeje ndërshtetërore me mekanizma financimi për projekte në infrastrukturë, energji dhe sektorin mjekësor. Një nga bankat më të mëdha të Evropës, bëri të ditur Spajiq, është e interesuar të hapë përfaqësi në Mal të Zi.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu