Spajiq: Mali i Zi mori mbështetjen e Holandës për të gjitha kapitujt negociues që ka dorëzuar
Një nga bankat më të mëdha të Evropës është e interesuar të hapë përfaqësi në Mal të Zi, tha kryeministri pas vizitës së punës në Holandë
Mali i Zi ka marrë mbështetjen e Holandës për të gjitha kapitujt negociues që ka dorëzuar, bëri të ditur kryeministri Milojko Spajiq gjatë vizitës së punës në Holandë, në fazën finale të negociatave të vendit me Bashkimin Evropian. Siç njofton Vijesti, Spajiq tha se përfaqësues të pushtetit ekzekutiv dhe legjislativ holandez e vlerësuan përparimin e Malit të Zi në integrimin evropian, ekonomi dhe shtet të së drejtës gjatë dy viteve të fundit si shumë mbresëlënës.
Partnerët holandezë, sipas Spajiqit, janë shumë të detajuar dhe të rreptë dhe duan që edhe gjërat më të vogla të mbyllen, ndërsa nuk ka lëshime kur bëhet fjalë për rezultate. Por kur gjithçka mbyllet, shtoi ai, ata janë mikpritës dhe plot mbështetje, ndërsa, siç raporton RTCG, kryeministri theksoi se kur lavdërimet vijnë nga Holanda, “e dini se po bëni gjërat e duhura”.
Në Hagë, Spajiq u takua me kryeministrin holandez Rob Jetten, kryetarin e Dhomës së Përfaqësuesve Tom van Kampen, kryetaren e Senatit Mei Li Vos dhe Komitetin për Çështje Evropiane, ndërsa programi i vizitës përfshinte edhe takime me biznesmenë.
Salla gjatë takimit ishte plot me përfaqësues të kompanive holandeze, gjë që Spajiq e vlerësoi si një mesazh të rëndësishëm për investitorët dhe si një mesazh të fortë pro-biznes dhe pro-evropian.
Biznesmenë dhe përfaqësues shtetërorë janë të interesuar për nënshkrimin e një marrëveshjeje ndërshtetërore me mekanizma financimi për projekte në infrastrukturë, energji dhe sektorin mjekësor. Një nga bankat më të mëdha të Evropës, bëri të ditur Spajiq, është e interesuar të hapë përfaqësi në Mal të Zi.
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