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14 Tet 2026
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Kosova

Blerim Isufaj ankohet në Supreme për shkarkimin e tij

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Ish-kryeprokurori i Prokurorisë Speciale të Kosovës, Blerim Isufaj ëahtë ankuar në Gjykatën Supreme për vendimin e shkarkimit të tij nga pozita e Kryeprokurorit të Prokurorisë Speciale të Kosovës, të cilin e mori Këshillin Prokurorial i Kosovës.

Nga Gjykata Supreme për Radio Dukagjinin bëjnë të ditur se ankesa administrative është pranuar më 9 tetor.

Antigona Uka-Lutfiu udhëheqësja e Zyrës për Informim në Gjykatën Supreme tha se tashmë për ankesën e Isufajt po punohet.

“Lidhur me kërkesën tuaj, ju njoftojmë se ankesa administrative është pranuar me datë 9.10.2026, mban numrin AA.nr.40/2026, dhe aktualisht gjendet në punë”, thuhet në përgjigjen e Uka-Lutfiut.

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