BM – Burnham: Rishikimi i marrëveshjes së Brexit-it me BE-në mund t’i “bashkojë njerëzit”
LONDËR, 26 tetor./ATSH -AA/ – Kryeministri britanik, Andy Burnham, tha se rishikimi i marrëdhënieve të Mbretërisë së Bashkuar me Bashkimin Evropian (BE) mund të ndihmojë në bashkimin e njerëzve, ndërsa këmbënguli se çdo vendim për t’u rikthyer në bllok do t’i takojë qytetarëve britanikë.
Duke folur të hënën në një intervistë për emisionin “Good Morning Britain” (Mirëmëngjes Britani) të ITV-së, të drejtuar nga Susanna Reid dhe Richard Madeley, Burnham tha se do të dëshironte që Mbretëria e Bashkuar të rikthehej në BE gjatë jetës së tij, por theksoi se nuk do t’ua impononte qytetarëve pikëpamjet e tij personale.
“Kam thënë – dhe do të jem i sinqertë – se gjatë jetës sime do të doja ta shihja këtë të ndodhte, por nuk do të veproj përpara qytetarëve. Nuk do të diktoj vendime bazuar në pikëpamjet e mia personale. Duhet të sigurohemi që qytetarët britanikë të jenë ata që vendosin”, tha ai.
I pyetur nëse e shihte veten si kryeministrin që do ta rikthente Britaninë në BE, Burnham u përgjigj: “Sinqerisht, jo”.
Ai tha se përparësia e tij ishte të ndiqte një qasje pragmatike ndaj sfidave të vendit, duke shtuar: “E shoh si detyrën time të jem pragmatik për të gjithë situatën. A mund ta bëj atë të funksionojë më mirë? A mund t’i jap rritje ekonomisë britanike?”
Burnham hodhi poshtë pretendimet se po rihapte debatin për referendumin e Brexit-it, në kundërshtim me një premtim të bërë gjatë fushatës për zgjedhjet e pjesshme në Makerfield.
Në vend të kësaj, ai përsëriti argumentin e tij se Mbretëria e Bashkuar duhet të rishqyrtojë marrëveshjet e saj me BE-në pas Brexit-it, duke thënë se kuadri aktual nuk po funksionon.
Ai argumentoi gjithashtu se një diskutim më praktik dhe më i hapur për Brexit-in mund të ndihmojë në kapërcimin e ndasive politike dhe shoqërore që kanë vazhduar që nga referendumi i vitit 2016.
“Duke iu rikthyer Brexit-it, thjesht duke folur për të në një mënyrë më praktike dhe duke qenë të sinqertë për të, mund të fillojmë të bashkojmë njerëzit që votuan në mënyra të ndryshme”, tha ai.
“Përçarjet që kemi përjetuar gjatë dekadës së fundit duhet vërtet të marrin fund dhe duhet t’i bashkojmë njerëzit…”, shtoi ai.
Burnham tha se trajtimi i marrëdhënieve të Mbretërisë së Bashkuar me Evropën ishte i nevojshëm për t’i dhënë vendit një drejtim të qartë.
“Po përpiqem t’i jap vendit një drejtim dhe nuk mund ta bëj këtë pa iu rikthyer marrëdhënieve me Evropën dhe pa thënë: ‘Ja disa mundësi se si mund ta bëjmë këtë siç duhet’”, tha ai.
Ai përjashtoi sërish mundësinë që të kërkojë rikthimin e Mbretërisë së Bashkuar në BE përpara zgjedhjeve të ardhshme të përgjithshme.
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