Borxhi i jashtëm neto arrin 4,763 miliardë euro: rreth 2.620 euro për çdo qytetar
Sipas Bankës Popullore, borxhi i jashtëm neto arriti në 4,763 miliardë euro në fund të qershorit 2026 — rreth 2.620 euro për çdo qytetar.
Borxhi i jashtëm neto i Maqedonisë së Veriut arriti në 4,763 miliardë euro në fund të qershorit 2026, sipas të dhënave më të fundit të Bankës Popullore.
Sipas raportimit të eМагазин, më 30 qershor 2026 borxhi neto i jashtëm llogaritej në 4.763 milionë euro, ose 25,9% të prodhimit të brendshëm bruto të projektuar. Në bazë tremujore, borxhi u rrit me 30 milionë euro, ose 0,6%, kryesisht si pasojë e rritjes më të theksuar të borxhit bruto të jashtëm.
Të dhënat tregojnë se rritja e detyrimeve bruto ndaj kreditorëve të huaj ka qenë më e shpejtë sesa rritja e kërkesave dhe aseteve të vendit ndaj jashtë, duke e shtyrë lart bilancin neto të borxhit.
Burimi: Трн
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