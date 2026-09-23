Mickoski takohet në Nju Jork me Kurtin e Kosovës dhe Plenkovićin e Kroacisë: në fokus perspektiva europiane dhe fqinjësia e mirë
Në margjina të Asamblesë së Përgjithshme të OKB-së, Mickoski bisedoi me Kurtin për çështje të interesit të përbashkët dhe me Plenkovićin për perspektivën europiane dhe fqinjësën e mirë
SHKUP, 23 shtator – Kryeministri i Maqedonisë së Veriut, Hristijan Mickoski, i cili po merr pjesë në punimet e Asamblesë së Përgjithshme të Organizatës së Kombeve të Bashkuara në Nju Jork, është takuar me kryeministrin e Republikës së Kosovës, Albin Kurti, dhe me kryeministrin e Kroacisë, Andrej Plenković.
Sipas agjencisë së lajmeve Makfax, Mickoski tha se në takimin me Kurtin u diskutuan çështje të interesit të përbashkët.
Ndërkaq, sipas portalit Press24, në takimin mes Mickoskit dhe Plenkovićit në fokus ishin perspektiva europiane, avancimi i marrëdhënieve të mira fqinjësore, si dhe bashkëpunimi rajonal.
Gjatë vizitës në Nju Jork, Mickoski ka zhvilluar edhe takime të tjera bilaterale, për të cilat janë publikuar tashmë artikuj të veçantë.
Burimi: Makfax
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