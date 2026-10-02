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Bota

BRUKSEL – Von der Leyen: SHBA-ja nuk do të ndalojë eksportet e naftës

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Von der

BRUKEL, 2 tetor /ATSH-DPA/- Presidentja e Komisionit Evropian, Ursula von der Leyen ka shprehur lehtësim pas marrëveshjes së vendeve të G7-tës për përdorimin e menjëhershëm të rezervave strategjike të naftës, në rast të nevojës.

“Ne mirëpresim vendimin e vendeve të G7-tës për të mos vendosur ndalime të eksporteve ndaj vendeve aleate, si dhe solidaritetin e vazhdueshëm mes partnerëve”, shkroi Von der Leyen sot në platformën X.

Në fund të shtatorit, presidenti amerikan Donald Trump deklaroi se po shqyrtonte mundësinë e ndalimit të eksporteve të naftës, një masë që do të prekte edhe vendet evropiane.

“Ne mbështesim nxjerrjen e koordinuar të rezervave të karburanteve, në bashkëpunim me Agjencinë Ndërkombëtare të Energjisë (IEA)”, tha Von der Leyen.

Ajo theksoi se qytetarët kanë nevojë dhe meritojnë energji me çmime të përballueshme.

“Si G7, ne do të koordinohemi ngushtë për të arritur këtë qëllim”, shtoi ajo.

G7 përbëhet nga Gjermania, Franca, Britania e Madhe, SHBA-ja, Japonia, Italia dhe Kanadaja. Franca mban aktualisht presidencën e grupit. /

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