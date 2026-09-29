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Mish

Bulgogi koreane — mishi i marinuar i pjekur në skarë, pjata legjendare e Koresë

Feta të holla mishi viçi të marinuara në salcë soje, dardhë, hudhër dhe vaj susami — pjata koreane e "zjarrit" që shkrihet në gojë.

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Bulgogi, që në koreanisht do të thotë “mish zjarri”, është një nga pjatat më të famshme të kuzhinës koreane: feta shumë të holla mishi viçi që marinohen në një përzierje të ëmbël e të kripur me salcë soje, dardhë të grirë, hudhër dhe vaj susami, e më pas piqen shpejt në zjarr të fortë. Sekreti, siç përshkruhet edhe në librin klasik të recetave koreane në Wikibooks, qëndron te marinada — dardha e grirë zbut mishin dhe i jep ëmbëlsi natyrale, ndërsa karamelizimi në tigan i jep asaj shijen karakteristike të tymosur.

Përbërësit (për 4 persona)

  • 700 g mish viçi (fileto ose pulpë), i prerë në feta shumë të holla
  • 1 dardhë, e grirë imët
  • 80 ml salcë soje
  • 2 lugë gjelle sheqer kaf (ose mjaltë)
  • 2 lugë gjelle vaj susami
  • 4 thelpinj hudhre, të shtypur
  • 1 lugë çaji xhenxhefil i freskët i grirë
  • 1 qepë e madhe, e prerë në feta të holla
  • 3 qepë të njoma, të prera diagonalisht
  • 1 lugë gjelle fara susami të pjekura
  • Piper i zi i bluar sipas shijes
  • Për servirje: oriz i zier; sipas dëshirës gjethe marule dhe kimchi

Hapat e përgatitjes

  1. Vendoseni mishin në ngrirje për 30–40 minuta që të forcohet pak — kështu pritet shumë më lehtë në feta të holla (2–3 mm).
  2. Grini dardhën dhe përziejeni me salcën e sojës, sheqerin, vajin e susamit, hudhrën, xhenxhefilin dhe piperin — kjo është marinada.
  3. Hidhni fetat e mishit në marinadë, shtoni qepën dhe përziejini mirë me duar. Mbulojeni enën dhe lëreni në frigorifer të paktën 2 orë, idealisht gjithë natën.
  4. Nxirreni mishin nga frigoriferi 15 minuta para gatimit. Ngrohni një tigan të madh (ose skarën) në zjarr të fortë derisa të fillojë të pijë duhan.
  5. Gatuajeni mishin në porcione, në një shtresë të vetme, 2–3 minuta pa e trazuar derisa të karamelizohet në fund, pastaj trazojeni edhe 2 minuta të tjera.
  6. Shërbejeni menjëherë me oriz të zier, të spërkatur me qepë të njoma dhe fara susami. Tradicionalisht mbështillet në gjethe marule me pak kimchi.

Koha: Përgatitja 20 minuta + marinim të paktën 2 orë (idealisht gjithë natën); gatimi 10 minuta. Porcione: 4 persona.

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