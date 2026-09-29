Bulgogi koreane — mishi i marinuar i pjekur në skarë, pjata legjendare e Koresë
Feta të holla mishi viçi të marinuara në salcë soje, dardhë, hudhër dhe vaj susami — pjata koreane e "zjarrit" që shkrihet në gojë.
Bulgogi, që në koreanisht do të thotë “mish zjarri”, është një nga pjatat më të famshme të kuzhinës koreane: feta shumë të holla mishi viçi që marinohen në një përzierje të ëmbël e të kripur me salcë soje, dardhë të grirë, hudhër dhe vaj susami, e më pas piqen shpejt në zjarr të fortë. Sekreti, siç përshkruhet edhe në librin klasik të recetave koreane në Wikibooks, qëndron te marinada — dardha e grirë zbut mishin dhe i jep ëmbëlsi natyrale, ndërsa karamelizimi në tigan i jep asaj shijen karakteristike të tymosur.
Përbërësit (për 4 persona)
- 700 g mish viçi (fileto ose pulpë), i prerë në feta shumë të holla
- 1 dardhë, e grirë imët
- 80 ml salcë soje
- 2 lugë gjelle sheqer kaf (ose mjaltë)
- 2 lugë gjelle vaj susami
- 4 thelpinj hudhre, të shtypur
- 1 lugë çaji xhenxhefil i freskët i grirë
- 1 qepë e madhe, e prerë në feta të holla
- 3 qepë të njoma, të prera diagonalisht
- 1 lugë gjelle fara susami të pjekura
- Piper i zi i bluar sipas shijes
- Për servirje: oriz i zier; sipas dëshirës gjethe marule dhe kimchi
Hapat e përgatitjes
- Vendoseni mishin në ngrirje për 30–40 minuta që të forcohet pak — kështu pritet shumë më lehtë në feta të holla (2–3 mm).
- Grini dardhën dhe përziejeni me salcën e sojës, sheqerin, vajin e susamit, hudhrën, xhenxhefilin dhe piperin — kjo është marinada.
- Hidhni fetat e mishit në marinadë, shtoni qepën dhe përziejini mirë me duar. Mbulojeni enën dhe lëreni në frigorifer të paktën 2 orë, idealisht gjithë natën.
- Nxirreni mishin nga frigoriferi 15 minuta para gatimit. Ngrohni një tigan të madh (ose skarën) në zjarr të fortë derisa të fillojë të pijë duhan.
- Gatuajeni mishin në porcione, në një shtresë të vetme, 2–3 minuta pa e trazuar derisa të karamelizohet në fund, pastaj trazojeni edhe 2 minuta të tjera.
- Shërbejeni menjëherë me oriz të zier, të spërkatur me qepë të njoma dhe fara susami. Tradicionalisht mbështillet në gjethe marule me pak kimchi.
Koha: Përgatitja 20 minuta + marinim të paktën 2 orë (idealisht gjithë natën); gatimi 10 minuta. Porcione: 4 persona.
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