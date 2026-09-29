Fabada asturiane — gjella spanjolle me fasule të bardha, chorizo dhe mish derri
Fabada asturiane është gjella më emblematike e rajonit të Asturias në veri të Spanjës — një gjellë e pasur me fasule të mëdha të bardha, e zier ngadalë me chorizo, morcilla (sallam gjaku) dhe mish derri, siç e përshkruan Wikipedia. Tradicionalisht shërbehet e nxehtë dhe hahet si vakt i rëndësishëm dimëror.
Çelësi i suksesit është zierja shumë e ngadaltë dhe durimi: fasulet nuk trazohen me lugë që të mos thyhen, por ena tundet butë me lëvizje rrethore, dhe gjatë gatimit u shtohet ujë i ftohtë që lëkura e tyre të mos çahet — teknikë që theksohet edhe në recetat tradicionale spanjolle.
Përbërësit (6 porcione)
- 500 g fasule të mëdha të bardha
- 2 chorizo asturiane (të tymosura)
- 2 morcilla (sallam gjaku)
- 2 feta të trasha pancetta ose proshutë derri
- 1 lugë gjelle vaj ulliri
- 1 lugë çaji paprika e ëmbël (e tymosur)
- 1 majë shafrani
- 2 thelpinj hudhre
- Kripë sipas shijes
- Ujë i ftohtë
Përgatitja
- Laji fasulet dhe lërini të njomen në ujë të ftohtë për 12 orë (gjatë natës).
- Kullojini, vendosini në një tenxhere të madhe, mbulojini me ujë të ftohtë dhe lerini të marrin valë; hiqni shkumën nga sipërfaqja.
- Shtoni chorizon, morcillën dhe pancettën, ulni zjarrin dhe lerini të ziejnë shumë ngadalë 1.5–3 orë, sipas cilësisë së fasuleve.
- Pas rreth 30 minutash, shtoni shafranin të tretur në pak lëng të nxehtë nga tenxherja.
- Mos i trazoni fasulet me lugë që të mos thyhen — tundni tenxheren butë me lëvizje rrethore.
- Gjatë gatimit “trembini” fasulet dy herë duke shtuar nga 150 ml ujë të ftohtë, që lëkura e tyre të mos çahet.
- Hiqni mishrat, pritini në copa, kthejini në tenxhere dhe rregulloni kripën. Shërbejeni të nxehtë.
Koha e përgatitjes: 15 minuta (+12 orë njomje) | Koha e gatimit: 2–3 orë | Gjithsej: rreth 3 orë | Porcione: 6
Tema: fasule kuzhinë spanjolle mish
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