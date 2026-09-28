Shepherd’s pie angleze — gjella klasike e barinjve britanikë me mish qengji dhe pure patatesh
Gjella më e dashur e kuzhinës britanike për ditët e vjeshtës: mish qengji i grirë me perime nën një kapak të artë pureje patatesh — ngrohtëse, e thjeshtë dhe e paharrueshme.
Gjella më e dashur e kuzhinës britanike për ditët e vjeshtës ka mbërritur edhe në kuzhinën tonë: mish qengji i grirë me perime, i pjekur nën një kapak të artë pureje patatesh. Shepherd’s pie, e njohur si “byreku i barinjve”, lindi dikur si mënyrë e zgjuar për të shfrytëzuar mishin e mbetur, por sot është një klasik i vërtetë i tryezave familjare britanike — ngrohtëse, e thjeshtë dhe e paharrueshme. (Foto: Wikimedia Commons / CC BY 2.0)
Përbërësit (4–6 porcione):
- 500 g mish qengji i grirë (ose viçi — atëherë quhet cottage pie)
- 1 kg patate
- 1 qepë e madhe, e grirë hollë
- 2 karota, të prera në kubikë të vegjël
- 150 g bizele (të freskëta ose të ngrira)
- 2 lugë gjelle vaj
- 2 thelpinj hudhër, të shtypur
- 2 lugë gjelle pastë domatesh
- 300 ml lëng mishi
- 1 lugë çaji salcë Worcestershire
- 1 degëz trumze ose rozmarine
- 50 g gjalpë dhe 100 ml qumësht për purenë
- Kripë dhe piper i zi sipas shijes
Përgatitja:
- Ngroh furrën në 200°C.
- Ziej patatet në ujë me kripë derisa të zbuten plotësisht. Kulloji, shto gjalpin dhe qumështin e ngrohtë dhe bëj një pure të butë e kremoze.
- Në një tigan të madh me vaj skuq qepën dhe karotat për 5 minuta; shto hudhrën; shto mishin e grirë dhe skuqe derisa të marrë ngjyrë.
- Shto pastën e domateve, lëngun e mishit, salcën Worcestershire dhe trumzen; lëre të ziejë në zjarr të ulët për 20 minuta. Shto bizelen 5 minuta para fundit. Rregullo kripën dhe piperin.
- Hidhe përzierjen në një enë pjekjeje dhe shpërnda purenë sipër me kujdes; bëj vija me pirun që të skuqen bukur.
- Pjek 20–25 minuta derisa sipërfaqja të marrë ngjyrë të artë. Lëre 5 minuta të pushojë dhe shërbeje të nxehtë.
Koha: përgatitja 25 minuta, pjekja 25 minuta. Porcione: 4–6.
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