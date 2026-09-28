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Mish

Shepherd’s pie angleze — gjella klasike e barinjve britanikë me mish qengji dhe pure patatesh

Gjella më e dashur e kuzhinës britanike për ditët e vjeshtës: mish qengji i grirë me perime nën një kapak të artë pureje patatesh — ngrohtëse, e thjeshtë dhe e paharrueshme.

· 2 min lexim

Gjella më e dashur e kuzhinës britanike për ditët e vjeshtës ka mbërritur edhe në kuzhinën tonë: mish qengji i grirë me perime, i pjekur nën një kapak të artë pureje patatesh. Shepherd’s pie, e njohur si “byreku i barinjve”, lindi dikur si mënyrë e zgjuar për të shfrytëzuar mishin e mbetur, por sot është një klasik i vërtetë i tryezave familjare britanike — ngrohtëse, e thjeshtë dhe e paharrueshme. (Foto: Wikimedia Commons / CC BY 2.0)

Përbërësit (4–6 porcione):

  • 500 g mish qengji i grirë (ose viçi — atëherë quhet cottage pie)
  • 1 kg patate
  • 1 qepë e madhe, e grirë hollë
  • 2 karota, të prera në kubikë të vegjël
  • 150 g bizele (të freskëta ose të ngrira)
  • 2 lugë gjelle vaj
  • 2 thelpinj hudhër, të shtypur
  • 2 lugë gjelle pastë domatesh
  • 300 ml lëng mishi
  • 1 lugë çaji salcë Worcestershire
  • 1 degëz trumze ose rozmarine
  • 50 g gjalpë dhe 100 ml qumësht për purenë
  • Kripë dhe piper i zi sipas shijes

Përgatitja:

  1. Ngroh furrën në 200°C.
  2. Ziej patatet në ujë me kripë derisa të zbuten plotësisht. Kulloji, shto gjalpin dhe qumështin e ngrohtë dhe bëj një pure të butë e kremoze.
  3. Në një tigan të madh me vaj skuq qepën dhe karotat për 5 minuta; shto hudhrën; shto mishin e grirë dhe skuqe derisa të marrë ngjyrë.
  4. Shto pastën e domateve, lëngun e mishit, salcën Worcestershire dhe trumzen; lëre të ziejë në zjarr të ulët për 20 minuta. Shto bizelen 5 minuta para fundit. Rregullo kripën dhe piperin.
  5. Hidhe përzierjen në një enë pjekjeje dhe shpërnda purenë sipër me kujdes; bëj vija me pirun që të skuqen bukur.
  6. Pjek 20–25 minuta derisa sipërfaqja të marrë ngjyrë të artë. Lëre 5 minuta të pushojë dhe shërbeje të nxehtë.

Koha: përgatitja 25 minuta, pjekja 25 minuta. Porcione: 4–6.

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