Koalicioni intercepton një raketë balistike të Huthi-ve drejt Riadit dhe një dron mbi rajonin e kryeqytetit
Mbrojtja ajrore shkatërroi të dielën raketën balistike të lëshuar nga Huthi-t drejt kryeqytetit saudit, pas interceptimit të një droni mbi rajonin e Riadit; Mbrojtja Civile lëshoi alarm për banorët dhe më pas njoftoi se rreziku kaloi.
Koalicioni për Rivendosjen e Legjitimitetit në Jemen njoftoi të dielën se mbrojtja ajrore saudite interceptoi dhe shkatërroi një raketë balistike të lëshuar nga milicia Huthi drejt Riadit, siç njofton agjencia e lajmeve e Katarit QNA. Zëdhënësi i koalicionit, gjeneral brigade Turki Al-Maliki, tha se raketa u shkatërrua ndërsa po shkonte drejt kryeqytetit saudit.
Interceptimi i raketës erdhi pas një tjetër njoftimi të koalicionit, më herët të dielën, për interceptimin dhe shkatërrimin e një droni në rajonin e Riadit, sipas raportimit të agjencisë ANI, e cila citon postimet e zëdhënësit Al-Maliki në rrjetin X. Një njoftim i ngjashëm për një dron mbi rajonin e kryeqytetit ishte bërë edhe të shtunën në mbrëmje, çka tregon se sulmet ajrore ndaj Riadit kanë vazhduar për të dytën ditë radhazi.
Drejtoria e Përgjithshme e Mbrojtjes Civile saudite lëshoi të dielën një paralajmërim përmes Platformës Kombëtare të Paralajmërimit të Hershëm për Emergjencat, duke i paralajmëruar banorët e qytetit të Riadit për një rrezik të mundshëm dhe duke u kërkuar të ruajnë qetësinë e të ndjekin udhëzimet zyrtare. Pak më vonë, Mbrojtja Civile njoftoi se rreziku për qytetin kishte kaluar, duke u kërkuar banorëve të shmangin grumbullimet dhe filmimet dhe duke kujtuar numrin e emergjencës 911. Në raportimet e deritanishme nuk përmenden viktima apo dëme nga interceptimet e së dielës.
Sulmi i së dielës vjen vetëm një ditë pas valës së të shtunës, kur koalicioni njoftoi interceptimin e një rakete balistike tjetër drejt Riadit, të raketave drejt Taifit dhe Yanbu-së dhe të një droni në Provincën Lindore. Ai ndodh gjithashtu në ditën kur aeroporti ndërkombëtar King Khalid i Riadit rifillon operacionet nga dy terminale, pas mbylljes që pasoi sulmin e 10 tetorit, ndërsa Huthi-t kanë ripërtërirë paralajmërimin se aeroporti mbetet për ta një objektiv ushtarak.
Huthi-t, grupi jemenas i mbështetur nga Irani, prej javësh po kryejnë sulme me raketa dhe dronë ndaj aeroporteve, objekteve të naftës dhe bazave ushtarake në Arabinë Saudite, në kuadër të përshkallëzimit rajonal që shoqëron konfliktin SHBA–Iran. Koalicioni i udhëhequr nga Arabia Saudite, i cili mbështet qeverinë e njohur ndërkombëtarisht të Jemenit, thotë se mbrojtja ajrore ka interceptuar pjesën më të madhe të këtyre sulmeve përpara se të arrinin objektivat.
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.