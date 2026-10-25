Huthi-t ripërtërijnë paralajmërimin për aeroportin e Riadit: mbetet “objektiv ushtarak”, ndonëse aeroporti cakton dy terminale për fluturimet
Huthi-t e Jemenit, të lidhur me Iranin, ripërtëritën të dielën paralajmërimin kundër përdorimit të Aeroportit Ndërkombëtar King Khalid në Riad, vetëm pak orë pasi aeroporti njoftoi se do të caktojë dy terminale për fluturimet pas pezullimit të këtij muaji, siç njofton Reuters.
Huthi-t e Jemenit, të lidhur me Iranin, ripërtëritën të dielën paralajmërimin kundër përdorimit të Aeroportit Ndërkombëtar King Khalid në Riad, vetëm pak orë pasi aeroporti njoftoi se do të caktojë dy terminale për fluturimet pas pezullimit të operacioneve më herët këtë muaj, siç njofton Reuters.
Zëdhënësi ushtarak i Huthi-ve, Yahya Saree, tha se aeroporti mbetet një “objektiv ushtarak” dhe se operacionet që e synojnë atë do të vazhdojnë, duke paralajmëruar të gjitha kompanitë ajrore, stafin e aeroportit dhe udhëtarët kundër përdorimit të tij.
Vonë të shtunën, aeroporti King Khalid njoftoi se Terminali 1 do të caktohet për fluturimet e brendshme dhe Terminali 2 për fluturimet ndërkombëtare të operuara nga transportuesit kombëtarë, duke filluar nga e diela.
Operacionet në aeroport u ndalën më 10 tetor, pas një sulmi ndaj aeroportit, përgjegjësinë për të cilin e morën Huthi-t, që vrau 13 persona dhe plagosi më shumë se 300 të tjerë — sulmi më vdekjeprurës në mbretëri në më shumë se një dekadë. Pezullimi i operacioneve u zgjat dy ditë më vonë.
Huthi-t kanë lëshuar raketa balistike dhe dronë ndaj aeroporteve, porteve dhe objekteve të naftës saudite, duke e kthyer Arabinë Saudite, aleate të SHBA-së, në një pikë presioni në luftën më të gjerë. Arabia Saudite, nga ana e saj, e ka shtuar së fundmi përfshirjen ushtarake në Jemen, duke kryer sulme ndaj Huthi-ve dhe duke mbështetur një kundërofensivë qeveritare, pasi Huthi-t morën territor strategjik përgjatë bregut të Detit të Kuq muajin e kaluar.
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