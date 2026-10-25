☁️
Tiranë 14°C · Vranët 25 Tetor 2026
S&P 500 7,624 ▼0.52%
DOW 52,215 ▼1.23%
NASDAQ 25,955 ▼0.21%
NAFTA 103.27 ▲3.82%
ARI 4,008 ▼1.29%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1203 EUR/GBP 0.8377 EUR/CHF 0.9239 EUR/ALL 90.7456 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.5140 EUR/TRY 55.7166 EUR/JPY 175.71 EUR/CAD 1.5687 EUR/USD 1.1203 EUR/GBP 0.8377 EUR/CHF 0.9239 EUR/ALL 90.7456 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.5140 EUR/TRY 55.7166 EUR/JPY 175.71 EUR/CAD 1.5687
₿ CRYPTO
BTC $80,920 ▼ -0.03% ETH $2,366 ▼ -0.7% XRP $1.3101 ▲ +1.33% SOL $102.4400 ▼ -0.19%
S&P 500 7,624 ▼0.52 % DOW 52,215 ▼1.23 % NASDAQ 25,955 ▼0.21 % NAFTA 103.27 ▲3.82 % ARI 4,008 ▼1.29 % S&P 500 7,624 ▼0.52 % DOW 52,215 ▼1.23 % NASDAQ 25,955 ▼0.21 % NAFTA 103.27 ▲3.82 % ARI 4,008 ▼1.29 %
EUR/USD 1.1203 EUR/GBP 0.8377 EUR/CHF 0.9239 EUR/ALL 90.7456 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.5140 EUR/TRY 55.7166 EUR/JPY 175.71 EUR/CAD 1.5687 EUR/USD 1.1203 EUR/GBP 0.8377 EUR/CHF 0.9239 EUR/ALL 90.7456 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.5140 EUR/TRY 55.7166 EUR/JPY 175.71 EUR/CAD 1.5687
25 Tet 2026
Breaking
Votimi i hershëm në rritje të fortë në SHBA, demokratët dhe të pavarurit përpara republikanëve në shtetet kyçe «I See Buildings Fall Like Lightning» i Clio Barnard shpallet filmi më i mirë në Festivalin e Romës, Anthony Boyle aktori më i mirë RIK-u shpall edhe tri lista për këshillat kombëtare të pakicave: dy lista shqiptare garojnë për Këshillin Kombëtar Shqiptar Ariu i ri ngordh pasi goditet nga një veturë në autostradën Shkup–Tetovë Pensilvania kërkon etiketë zbulimi për reklamat e krijuara me inteligjencë artificiale
Menu
Konflikti SHBA - Iran

Huthi-t ripërtërijnë paralajmërimin për aeroportin e Riadit: mbetet “objektiv ushtarak”, ndonëse aeroporti cakton dy terminale për fluturimet

Huthi-t e Jemenit, të lidhur me Iranin, ripërtëritën të dielën paralajmërimin kundër përdorimit të Aeroportit Ndërkombëtar King Khalid në Riad, vetëm pak orë pasi aeroporti njoftoi se do të caktojë dy terminale për fluturimet pas pezullimit të këtij muaji, siç njofton Reuters.

· 2 min lexim
Terminali 1 i Aeroportit Ndërkombëtar King Khalid në Riad. Foto: Wikimedia Commons (CC BY-SA 3.0)

Huthi-t e Jemenit, të lidhur me Iranin, ripërtëritën të dielën paralajmërimin kundër përdorimit të Aeroportit Ndërkombëtar King Khalid në Riad, vetëm pak orë pasi aeroporti njoftoi se do të caktojë dy terminale për fluturimet pas pezullimit të operacioneve më herët këtë muaj, siç njofton Reuters.

Zëdhënësi ushtarak i Huthi-ve, Yahya Saree, tha se aeroporti mbetet një “objektiv ushtarak” dhe se operacionet që e synojnë atë do të vazhdojnë, duke paralajmëruar të gjitha kompanitë ajrore, stafin e aeroportit dhe udhëtarët kundër përdorimit të tij.

Vonë të shtunën, aeroporti King Khalid njoftoi se Terminali 1 do të caktohet për fluturimet e brendshme dhe Terminali 2 për fluturimet ndërkombëtare të operuara nga transportuesit kombëtarë, duke filluar nga e diela.

Operacionet në aeroport u ndalën më 10 tetor, pas një sulmi ndaj aeroportit, përgjegjësinë për të cilin e morën Huthi-t, që vrau 13 persona dhe plagosi më shumë se 300 të tjerë — sulmi më vdekjeprurës në mbretëri në më shumë se një dekadë. Pezullimi i operacioneve u zgjat dy ditë më vonë.

Huthi-t kanë lëshuar raketa balistike dhe dronë ndaj aeroporteve, porteve dhe objekteve të naftës saudite, duke e kthyer Arabinë Saudite, aleate të SHBA-së, në një pikë presioni në luftën më të gjerë. Arabia Saudite, nga ana e saj, e ka shtuar së fundmi përfshirjen ushtarake në Jemen, duke kryer sulme ndaj Huthi-ve dhe duke mbështetur një kundërofensivë qeveritare, pasi Huthi-t morën territor strategjik përgjatë bregut të Detit të Kuq muajin e kaluar.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu