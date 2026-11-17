Bursa e Athinës mbyll me rënie 0,48% në 2.637,69 pikë, GEK TERNA në rritje të fortë
Indeksi i Përgjithshëm tregoi qëndrueshmëri ndaj rënies evropiane dhe uljes së vlerësimit nga JP Morgan, me xhiro 290 milionë euro, ndërsa EYDAP shënoi nivelin më të lartë në 26 vjet.
Bursa e Athinës mbylli seancën e së martës me rënie 0,48%, me Indeksin e Përgjithshëm në 2.637,69 pikë, ndërsa xhiroja arriti në 290 milionë euro, siç njofton Business Daily në artikullin e mbylljes së 17 nëntorit 2026. Humbjet ishin ndjeshëm më të vogla se ato të indekseve kryesore evropiane, duke treguar qëndrueshmëri të tregut athinas, edhe pse sektori teknologjik në SHBA ndikoi negativisht psikologjinë e investitorëve.
Ulja e vlerësimit të JP Morgan për Bursën e Athinës në “neutral” nga “overweight” nuk shkaktoi presione të veçanta në treg. JP Morgan vlerësoi se kalimi i Greqisë në tregjet e zhvilluara të MSCI në maj 2027 mund të sjellë dalje neto prej 275 milionë dollarësh nga portofolet pasive.
Në anën tjetër, Santander ngriti çmimin-objektiv për GEK TERNA në 64 euro nga 62 euro, duke mbajtur rekomandimin “Outperform”, me potencial rritjeje mbi 50%, dhe ngriti parashikimet e fitimit, me shtylla ndërtimin dhe koncesionet. Aksioni i GEK TERNA shënoi rritje të fortë gjatë seancës.
Eurobank Equities uli rekomandimin për Coca-Cola HBC në “Hold” dhe çmimin-objektiv në 52 euro nga 61,70 euro, duke hequr Rusinë nga vlerësimi i kompanisë. Presione patën edhe Lamda Development, Metlen dhe Coca-Cola HBC.
Te bankat, humbjet më të mëdha i patën Alpha Bank dhe CrediaBank, pastaj Banka e Pireut, ndërsa Eurobank ishte më e qëndrueshme, mes informacioneve për një blerje të mundshme në Bullgari. EYDAP shënoi nivel të ri më të lartë në 26 vjet, ndërsa fitime të rëndësishme patën ElvalHalcor dhe Viohalco. Te kapitalizimi i vogël u dalluan Attica Group dhe Alter Ego Media në rritje, ndërsa Sunrise, Frigoglass dhe Revoil mbyllën me humbje.
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