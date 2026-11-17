White Sox firmosin me Dustin May: tre vjet dhe 52.5 milionë dollarë për hedhësin e Brewers
Chicago White Sox dhe hedhësi i djathtë Dustin May kanë rënë dakord për një kontratë trevjeçare, sipas Robert Murray të FanSided, i cili e raportoi i pari marrëveshjen me një vlerë pak mbi 50 milionë dollarë. Agjenti Craig Rose i konfirmoi Jon Heyman të New York Post se marrëveshja është tre vjet dhe 52.5 milionë dollarë. Marrëveshja nuk është ende zyrtare.
May, 29 vjeç, është lojtari i dytë i Brewers në tregun e lirë që largohet nga kampionët e World Series, raporton USA TODAY, pas lojtarit të bazës së parë Jake Bauers, i cili firmosi katër vjet dhe 58 milionë dollarë me Boston Red Sox.
May ishte një anëtar i çmuar dhe i ri i rotacionit të Dodgers dhe fitoi një unazë të World Series në vitin 2020. Hedhja e tij e shpejtë arrinte mesatarisht deri në 98 milje në orë, por operacioni Tommy John dhe një dëmtim i çuditshëm i ezofagut e penguan karrierën e tij te Dodgers. Në vitin 2025 ai regjistroi një ERA prej 4.96 mes Los Angeles dhe Boston.
Cardinals e firmosën me një marrëveshje njëvjeçare prej 12 milionë dollarësh. Ai hodhi mirë, gati hodhi një lojë perfekte, e rriti vlerën e tij në treg dhe u shkëmbye te Brewers, që ishin në vendin e parë. Me Milwaukee ai regjistroi një ERA prej 5.65 në 10 ndeshje si titullar dhe u zhvendos në bullpen gjatë postseason.
Në tetor ai mbuloi katër inninge vendimtare në fitoren e NLCS ndaj Dodgers, duke ndihmuar rikthimin nga një disavantazh prej katër pikësh në Ndeshjen 2 të World Series. Ai gjithashtu nisi Ndeshjen 4 të World Series, duke dhënë dy pikë në tre inninge.
Te White Sox, May bëhet praktikisht hedhësi titullar më i realizuar i klubit. Klubi bëri një ecuri befasuese deri në AL Division Series duke përdorur pothuajse vetëm ndeshje me bullpen, me asin nominal Sean Burke që ndiqte një hapës. Relievi kryesor Grant Taylor do të synojë t’i bashkohet rotacionit në vitin 2027, duke krijuar një bërthamë me May, Burke dhe Taylor.
May eliminoi me strike gati nëntë lojtarë për nëntë inninge në sezonin e kaluar. Sinker-i i tij arrinte mesatarisht gati 97 milje në orë dhe ai e hedh atë gati një të katërtën e kohës. Ai është një krah i rrallë nën 30 vjeç në tregun e lirë.
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