Cade Cavalli nënshkruan kontratë katërvjeçare që mbron pjesërisht pagat në rast bllokimi të MLB
Filluesi i Washington Nationals, Cade Cavalli, ka firmosur një kontratë katërvjeçare me vlerë 47 milionë dollarë, siç u bë e ditur së fundmi. Klubi dhe lojtari ranë dakord për marrëveshjen që e lidh Cavallin me organikën për disa sezone të ardhshme.
Sipas Bleacher Report, kontrata përfshin një bonus nënshkrimi prej 4 milionë dollarësh më 30 nëntor, i cili është përshkruar si një pagesë që e mbron lojtarin nga humbjet e mundshme në rast të një bllokimi të sezonit 2027. Në përbërje të marrëveshjes tregohen edhe paga vjetore të strukturuara në mënyrë graduale: 4 milionë dollarë për 2027, 7 milionë për 2028, 10 milionë për 2029 dhe 20 milionë për 2030. Klubi ka gjithashtu një opsion për të mbajtur Cavallin në 2031 me një pagë prej 25 milionë dollarësh, ose të paguajë një blerje prej 2 milionë dollarësh për atë sezon.
Këtë sezon Cavalli shfaqi paraqitje të forta, me bilanc 13-5 dhe mesatare të errësirës 3.02 ERA, WHIP 1.155, në 32 ndeshje të fillimit dhe 169.2 inings të luajtura, ndërsa regjistroi edhe 200 goditës të eliminuar. Paraqitja e tij e fundit përfshiu pesë inings pa pike dhe gjashtë eliminime me strike në fitoren 9-1 kundër St. Louis Cardinals; pas asaj ndeshjeje ai konsiderohet i përfunduar për sezonin.
Kontrata e Cavallit, me elementin e bonusit dhe strukturën e pagave, i jep një mbrojtje të drejtpërdrejtë nëse ndonjë pjesë e sezonit 2027 mungon për shkak të mosmarrëveshjeve kolektive. Bleacher Report vë në dukje se paqartësitë rreth negociatave kolektive dhe çështjeve si një kufi pagash e bëjnë veçanërisht të rëndësishme këtë lloj sigurie për lojtarët.
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