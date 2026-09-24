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MLB

New York Yankees mposhtën Tampa Bay Rays 3-0 më 23 shtator 2026

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New York Yankees mposhtën Tampa Bay Rays 3-0 në ndeshjen e zhvilluar më 23 shtator 2026. Pas këtij takimi, Yankees shënuan bilancon 90-67, ndërsa Tampa Bay vazhdoi me 96-61.

Sipas Bleacher Report, ndeshja u mbyll 3-0 në favor të Yankees: skuadra e tyre shënoi tri herë me katër goditje në total, kurse Rays mbetën pa pikë, me vetëm një goditje dhe një gabim të shënuar në tabelë.

M. Englert regjistroi 33 gjuajtje gjatë paraqitjes së tij në këtë përballje. Gjatë ndeshjes u panë disa eliminime kyçe—përfshirë një groundout të Ben Rice, një strikeout për Jorge Mateo dhe një pop-out të Cedric Mullins—që ndihmuan në kontrollin e takimit nga ana e Yankees.

New Yorki administruan avantazhin deri në fund dhe siguruan fitoren pa kundërpërgjigje; informacioni rreth rezultatit dhe statistikave të ndeshjes është marrë nga Bleacher Report.

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